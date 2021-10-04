宜蘭「環保知識王」出爐 20名優勝者擠入全國賽
宜蘭縣環保局與教育處共同舉辦的環境知識競賽成績出爐，這次分成國小組、國中組、高中職組及社會組4組，共345名選手參賽挑戰環境知識，各組的前五名優勝者將代表宜蘭進軍全國決賽，與各縣市好手一較高下。
經過競爭廝殺後，環保局今公布參加全國賽名單，國小組前五名依序是清溝國小林立晨、中山國小李作友，中山國小林聖崴，大湖國小簡芯彤，中山國小朱育萱；國中組宜蘭國中黃宣閔，凱旋國中陳以恩順安國中畢宸瑜慧燈中學楊子謙東光國中劉秉恩；高中職組前五名全部是羅東高中，周靖原張圓偵簡韵旂鍾宜臻林文晴；社會組是林建成吳宛如簡婉庭黃博揚侯淑貞。
縣環保局表示，疫情期間，環境教育不停歇，這屆比賽除了政府環境政策及時事，同時也將環保標章、再生能源、資源回收、食品安全、廢棄物管理、疾病管制等與日常生活息息相關環境議題融入競賽題目。
環保局局黃政釧表示，疫情微解封後，報名人數逐漸增多，環保局也在競賽場地做好梅花座及消毒等防疫措施，使參賽選手都能安心，今年除了有多次參賽的熟面孔以外，也有不少新加入的學生與社會人士一起來挑戰，透過競賽讓參賽者在過程中深入且廣泛地接觸各種環境知識，希望優勝的20位選手能在全國賽中博得好成績，為縣爭光。
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