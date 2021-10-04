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「西堤晚眺」大陶雕完成最後拼圖 宜蘭河畔打卡新景點

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
長30公尺的「西堤晚眺」陶雕今天由立法院長游錫堃及縣長林姿妙帶頭完成最後拼圖，宜蘭河畔再添一處拍照打卡的新景點。記者戴永華／攝影
長30公尺的「西堤晚眺」陶雕今天由立法院長游錫堃及縣長林姿妙帶頭完成最後拼圖，宜蘭河畔再添一處拍照打卡的新景點。記者戴永華／攝影

宜蘭河畔又有新亮點，大型「西堤晚眺」陶雕壁畫今天在立法院長游錫堃與縣長林姿妙等人共同完成最後拼貼後，作品正式對外亮相。寬6公尺、長30公尺藝術巨作使用6510片陶板組合而成，訴說宜蘭河中游兩岸的生活面貌與宜蘭舊城文化歷史縮影，適合.遊客拍照打卡。

1950年代《宜蘭縣志》列為蘭陽十八勝之一的「西堤晚眺」，臨堤攬勝，美不勝收。宜蘭縣政府透過和陳世強教授合作，參考早年的台灣堡圖及美機航照圖，對照地景樣貌，完成大型規格的陶雕壁畫，每片陶板歷經20道繁複的工序，耗時1年製作完成。

壁畫內容呈現20世紀初宜蘭河中游與宜蘭舊城的記憶圖像，包含當時原住民、漢人、日本人三大族群的歷史際遇，當時的水文、地景、重要廟宇、建築、市集及居民生活情形等。

前景以宜蘭城「放水燈」及結頭份「歌仔」作為人物登場，宜蘭舊城是最繁榮，故事最多的地方；中游沿線經過下渡頭、渡船頭、西門渡口等重要集散地，而位於員山鄉一帶更可看出各支流分布情形、產業拓殖與自然生態相映其中。

今天由立法院長游錫堃與縣長林姿妙等人完成「西堤晚眺」最後一塊拼圖，作品完成公開展示。縣政府工商旅遊處表示，這次是爭取前瞻全國水環境改善計畫，中央核定補助「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善」計畫中的一項子計畫，在不影響排洪功能，以圖文並茂的藝術品型式，展現宜蘭河及宜蘭市舊城文化歷史脈絡，除了讓宜蘭河濱公園具備遊憩功能外，也增加觀光效益。

空拍下的「西堤晚眺」陶雕大壁畫今天完成最後拼貼，對外公開亮相。圖／縣府提供
空拍下的「西堤晚眺」陶雕大壁畫今天完成最後拼貼，對外公開亮相。圖／縣府提供
長30公尺的「西堤晚眺」陶雕今天由立法院長游錫堃及縣長林姿妙帶頭完成最後拼圖，宜蘭河畔再添一處拍照打卡的新景點。記者戴永華／攝影
長30公尺的「西堤晚眺」陶雕今天由立法院長游錫堃及縣長林姿妙帶頭完成最後拼圖，宜蘭河畔再添一處拍照打卡的新景點。記者戴永華／攝影
長30公尺的「西堤晚眺」陶雕今天由立法院長游錫堃及縣長林姿妙帶頭完成最後拼圖，宜蘭河畔再添一處拍照打卡的新景點。記者戴永華／攝影
長30公尺的「西堤晚眺」陶雕今天由立法院長游錫堃及縣長林姿妙帶頭完成最後拼圖，宜蘭河畔再添一處拍照打卡的新景點。記者戴永華／攝影
長30公尺的「西堤晚眺」陶雕今天由立法院長游錫堃及縣長林姿妙帶頭完成最後拼圖，宜蘭河畔再添一處拍照打卡的新景點。記者戴永華／攝影
長30公尺的「西堤晚眺」陶雕今天由立法院長游錫堃及縣長林姿妙帶頭完成最後拼圖，宜蘭河畔再添一處拍照打卡的新景點。記者戴永華／攝影

宜蘭 壁畫 林姿妙

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