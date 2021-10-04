花蓮光華村蓋納骨塔遭反彈 民怨生活品質受影響

花蓮縣吉安鄉光華村面積約850公頃，是全鄉最廣，村內有工業區、垃圾場、砂石場，還有生命園區，現在又有業者向縣府申請，欲在村裡設置納骨塔，引起村民抗議，認為可能影響觀光發展和房價，且納骨塔跟民宅只隔一條街，感受不佳。縣府表示，已退回申請，要求業者加強與民眾溝通。

光華村繼設置龍巖生命園區後，有業者向縣府民政處申請，在光華村、干城村交界路段、為殯葬用地的4塊土地，設置「花蓮縣諾亞方舟生命園區殯葬設施」，開發面積約3千平方公尺，預計有3萬1500個塔位，引發居民反彈，並在縣議會的專案會議上，手舉抗議、反對手板，拒絕在村內設納骨塔。

「不要重演卜蜂事件」花蓮縣議員黃馨表示，該土地在1998年變更為殯葬用地，隔著一條193縣道就是網美景點貨櫃星巴克、新天堂樂園等知名景點，好不容易帶來觀光人潮，現在卻收到光華村居民陳情，已經有生命園區，還有業者要在村裡建納骨塔，就像卜蜂要在中區蓋養雞場一樣，對地方沒有正向發展。

光華村長葉光南無奈地說，政府草率變更用地後，地主就賣給建商要蓋納骨塔，擔心房價、地價慘跌外，且納骨塔跟民房只隔一條街，生活品質恐會受到影響，請縣府不要隨意變更一般農牧林地，保障村民的權益。