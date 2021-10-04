快訊

發現溫度和觸感的受體 美國2學者獲諾貝爾醫學獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮光華村蓋納骨塔遭反彈 民怨生活品質受影響

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議會日前召開光華村設殯葬用地設施專案會議，縣府民政處指出，已完成第一輪審查，退回申請，並請業者加強與民眾溝通。圖／花蓮縣議會提供
花蓮縣議會日前召開光華村設殯葬用地設施專案會議，縣府民政處指出，已完成第一輪審查，退回申請，並請業者加強與民眾溝通。圖／花蓮縣議會提供

花蓮縣吉安鄉光華村面積約850公頃，是全鄉最廣，村內有工業區、垃圾場、砂石場，還有生命園區，現在又有業者向縣府申請，欲在村裡設置納骨塔，引起村民抗議，認為可能影響觀光發展和房價，且納骨塔跟民宅只隔一條街，感受不佳。縣府表示，已退回申請，要求業者加強與民眾溝通。

光華村繼設置龍巖生命園區後，有業者向縣府民政處申請，在光華村、干城村交界路段、為殯葬用地的4塊土地，設置「花蓮縣諾亞方舟生命園區殯葬設施」，開發面積約3千平方公尺，預計有3萬1500個塔位，引發居民反彈，並在縣議會的專案會議上，手舉抗議、反對手板，拒絕在村內設納骨塔。

「不要重演卜蜂事件」花蓮縣議員黃馨表示，該土地在1998年變更為殯葬用地，隔著一條193縣道就是網美景點貨櫃星巴克、新天堂樂園等知名景點，好不容易帶來觀光人潮，現在卻收到光華村居民陳情，已經有生命園區，還有業者要在村裡建納骨塔，就像卜蜂要在中區蓋養雞場一樣，對地方沒有正向發展。

光華村長葉光南無奈地說，政府草率變更用地後，地主就賣給建商要蓋納骨塔，擔心房價、地價慘跌外，且納骨塔跟民房只隔一條街，生活品質恐會受到影響，請縣府不要隨意變更一般農牧林地，保障村民的權益。

黃馨日前在縣議會召開專案會議，邀請相關單位說明審查情形。民政處指出，業者申請建置殯葬設施的土地，是早年變更的殯葬用地，全案依「花蓮縣殯葬管理自治條例」規定審議，已完成第一輪審查，退回申請，請業者補充相關資料，並加強與民眾溝通和說明。

花蓮縣議會日前召開專案會議，說明光華村設納骨塔審查情形，村民手舉抗議、反對手板，拒絕在村內設納骨塔。圖／花蓮縣議會提供
花蓮縣議會日前召開專案會議，說明光華村設納骨塔審查情形，村民手舉抗議、反對手板，拒絕在村內設納骨塔。圖／花蓮縣議會提供

星巴克 砂石

延伸閱讀

花蓮崇德外海2浮屍身分確認 檢警排除自殺及他殺

花蓮義民祭分區舉辦 兼顧防疫與傳統

花蓮崇德外海驚現1男1女兩具浮屍 身分待辨識

花蓮感恩之旅遲到 談傅崐萁回黨 朱立倫：就任再說

相關新聞

「西堤晚眺」大陶雕完成最後拼圖 宜蘭河畔打卡新景點

宜蘭河畔又有新亮點，大型「西堤晚眺」陶雕壁畫今天在立法院長游錫堃與縣長林姿妙等人共同完成最後拼貼後，作品正式對外亮相。寬...

花蓮光華村蓋納骨塔遭反彈 民怨生活品質受影響

花蓮縣吉安鄉光華村面積約850公頃，是全鄉最廣，村內有工業區、垃圾場、砂石場，還有生命園區，現在又有業者向縣府申請，欲在...

台東汙水下水道完成800戶 台東市外綠島、蘭嶼優先建置

台東縣去年底迄今施汙水下水道工程，原本預估年底可接管1600戶，但工期受疫情提升警戒影響，須延至明年4月才有初步進展。縣...

國慶連假將至 花蓮警規畫2階段疏導交通

這周末就是國慶3天連假，由於自明天（5日）起，在山林、海濱活動不用戴口罩，預期花蓮將湧入許多人車。公路總局不敢大意，將採...

扯！基隆熱熔保麗龍未裝集氣器 空氣難聞住戶群起抗議

基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以「熱熔」方式處理從崁仔頂魚市場等地回收的保麗龍。附近社區住戶抱怨，過去就聞到...

台東縣環境知識競賽20人晉級 將參加環保署總決賽

台東縣環境保護局前天辦「環境知識競賽台東縣初賽」，有國小、國中、高中和社會4組共400多人參賽，年齡從10歲到84歲都有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。