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台東汙水下水道完成800戶 台東市外綠島、蘭嶼優先建置
台東縣去年底迄今施汙水下水道工程，原本預估年底可接管1600戶，但工期受疫情提升警戒影響，須延至明年4月才有初步進展。縣府建設處表示，除了台東市區和知本溫泉區布建汙水下水道，綠島、蘭嶼也正在作業，但可能要到明後年才會啟動。
台東市區多處地點正在施做汙水下水道系統，目前台東市知本里和相鄰的卑南鄉溫泉村管線都已經建置完成，連同市區總計有800戶已經完成接管，已達第一階段設定目標的一半。不過今年5月起遇上疫情爆發，提升防疫警戒，原本預估明年2月完成的汙水下水道工程受到影響，可能要到4月才會完工啟用。
除了台東市區和知本溫泉區，綠島、蘭嶼2離島也規畫布建汙水下水道系統，目前綠島正在進行期末報告，蘭嶼則招標中，縣府預估如作業順利，可能明年底或後年初可望啟動，但現在還無法保證期程。
縣府建設處表示，下水道工程很昂貴，要以人口密集地區為主，比較有效益，所以先選定人口最密集的台東市區、知本溫泉區和遊客眾多的綠島、蘭嶼推動，也可避免汙水汙染海洋。其他地區雖未施做，但依環保和建管法規，舊建物也有基本汙水設施如化糞池等，依然基本過濾功能，只是沒有汙水下水道方便。
施做汙水下水道工程，最擔心碰上違建問題。建設處表示，許多用戶都有早年的違建，也擔心施工會被認定為新增違建，被優先報拆或逕行拆除，所以意願不高，但其實如果是做汙水下水道工程，不必擔心這一問題。
不過依照中央規定，未來施工後須規畫收費，原則上以自來水度數為收費基準。
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