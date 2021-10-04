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國慶連假將至 花蓮警規畫2階段疏導交通

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
國慶3天連假將至，預期會有大量人車湧入花蓮市區，警方規畫2階段疏導交通。圖／警方提供
國慶3天連假將至，預期會有大量人車湧入花蓮市區，警方規畫2階段疏導交通。圖／警方提供

這周末就是國慶3天連假，由於自明天（5日）起，在山林、海濱活動不用戴口罩，預期花蓮將湧入許多人車。公路總局不敢大意，將採時段性車種管制，以紓解蘇花路廊車流，警方也機動性在熱門景點，安排警力指揮交通，將分2階段執行疏導措施，維持交通順暢。

今年國慶連假為10月9日至11日，公路總局第四區養護工程處預估，連假將有大量車潮進入蘇花路廊，規畫蘇澳及崇德地區尖峰時段，設置大客車優先通行措施，而蘇澳-東澳、南澳-和平、和中-和仁等路段，依時段性開放遊覽車、公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

第四區養護工程處表示，為管控車流，在連假期間，蘇澳至崇德路段，於9日上午5時至下午5時、10日上午7時至下午1時、11日中午12時至下午4時，實施雙向管制，禁止21公噸以上大貨車通行。

花蓮市區金三角商圈路幅有限，若短時間湧入車潮，容易造成塞車、隨意路邊停車亂象，花蓮警分局規畫於連假期間，加強市區疏導交通及引導周邊停車秩序。

花蓮警分局表示，花蓮市區及火車站可能在8日晚上，就會出現首波返鄉人潮，屆時會啟動第1階段交通疏導措施，針對火車站及市區商圈分流車潮；9日起投入警力執行第2階段疏導措施，重點針對金三角商圈主要路段，規畫編排固定交通崗哨，並視車流狀況彈性調整號誌時制，及加強勸導取締違規停車，提升行車速度。

另外，花蓮市區目前有多處道路工程施工，警方將協調施工單位，除在連假期間原則停止施工，也請縮小工區，空出道路路幅，讓交通更順暢。

花蓮市區商圈路幅有限，預期國慶連假將湧入大量人車，警方安排警力疏導交通。圖／警方提供
花蓮市區商圈路幅有限，預期國慶連假將湧入大量人車，警方安排警力疏導交通。圖／警方提供

連假 蘇澳 車潮

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