響應振興券 劉櫂豪邀「振興玩台東、拍照拿獎金」

響應政府振興五倍券政策，民進黨籍立委劉櫂豪舉辦「振興玩台東、拍照拿獎金」活動，最高可獲獎金新台幣3萬元，盼拋磚引玉鼓勵民眾到台東旅遊消費。

劉櫂豪今天在立法院召開記者會，宣布自10月10日起至2022年1月10日止開放徵件，只要憑振興券在台東消費的證明就取得參賽資格；外縣市民眾需在台東住宿一晚，居住台東的鄉親要有台東店家消費證明，同時提供在台東的拍照攝影作品，就能報名參加。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，政府推出振興券方案，同時鼓勵地方政府、業者加碼，把餅做大，讓被疫情衝擊的觀光、餐旅等行業能儘速復甦。

劉櫂豪表示，COVID-19疫情對台灣各方面造成很大影響，在全民一同努力防疫下，國內疫情終於逐漸趨緩，經濟復甦迎來轉機。行政院推出發放振興消費券，並鼓勵各地方政府及業者能加碼，因此特別與台東縣愛鄉協會共同舉辦「振興玩台東、拍照拿獎金」攝影活動，歡迎各地朋友到台東旅遊，振興台東經濟。

出席記者會的台東縣觀光協會理事長潘貴蘭稱許「外縣市組」需留宿一晚的規定，她說，台東的美是從早到晚，從清晨曙光到夜晚星星銀河，還有稻浪、海洋，人文等；攤販小吃、充滿特色的伴手禮都十分吸引人，在台東住宿，更能體會台東的美好。

台東市攤販協會理事長蔡宗偉表示，台東攤販已經準備好了，非常歡迎大家一起來台東，用鏡頭留下台東的人文故事與美食。

「振興玩台東、拍照拿獎金」區分台東在地組與外縣市組，需憑振興券在台東消費的證明才能取得參賽資格；外縣市組需在台東的合格旅宿住宿一晚，台東在地組則需有台東店家消費證明。

攝影作品需在台東縣境內拍攝，各組前100名報名者可得到紀念馬克杯一個，報名日期至2022年1月10日截止。兩組分開評選，取前3名、優選5名與佳作10名，各組依名次可獲得獎金3萬元、2萬元、1萬元、5000元、2000元，得獎作品將公開展覽。