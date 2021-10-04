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扯！基隆熱熔保麗龍未裝集氣器 空氣難聞住戶群起抗議

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局委外廠商以熱熔方式處理保麗龍，市議員韓世昱（右一）、何淑萍（右二）和附近社區住戶今早前往現場抗議汙染環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商以熱熔方式處理保麗龍，市議員韓世昱（右一）、何淑萍（右二）和附近社區住戶今早前往現場抗議汙染環境。記者邱瑞杰／攝影

基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以「熱熔」方式處理從崁仔頂魚市場等地回收的保麗龍。附近社區住戶抱怨，過去就聞到異味，近日更為嚴重，得知「禍首」是保麗龍處理場，且在集氣器損壞後，業者還繼續作業，大為光火，民眾今早前往處理場抗議，要求不要再製造汙染，危害生活環境。

環保局清潔隊長潘家齊說，漁市場的保麗龍每日天上午10點送來，家戶保麗龍下午4點送來，交由回收業者用電熱能把保麗龍熔成保麗龍球，減少體積方便運輸，提升再生利用價值。業者使用的熱熔機目前未安裝集氣器，會要求加速安裝，未來也會加強稽查，促使提升汙染防制設備，維護附近地區空氣品質。

基隆市議會日前召開定期會預備會確認議程時，市議員何淑萍提及業者在天外天焚化廠附近堆置保麗龍，熱熔過程可能產生危害人體健康氣體，要求環保局說明清楚。市議員韓世昱認為，鄰近住戶常聞到保麗龍熱熔時飄散的味道，要求改善作業環境，防制汙染。

何淑萍、韓世昱和10多名民眾上午8點多前往保麗龍熱熔場地，抗議業者製造汙染，並提出3項訴求。首先要求3天內裝妥集氣器，不可再便宜行事；其次環保局要制定管制方案，有效督促業者落實防汙工作；業者並應改善現行半開放式作業場區，加強包覆，防止氣味溢散。

環保局表示，各縣市環保局都以熱熔方式，排除保麗龍內部的空氣及水分，在減少98%體積，壓縮成保麗龍球後，有利搬運及提高回收價值。保麗龍由聚苯乙烯組成，主要成分是碳跟氫，沒有含氯物質，所以電熱減容不會產生戴奧辛。

基隆市環保局委外廠商以熱熔方式將保麗龍熔成保麗龍球，熱熔機的集氣器已損壞，未安裝仍持續操作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商以熱熔方式將保麗龍熔成保麗龍球，熱熔機的集氣器已損壞，未安裝仍持續操作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠旁設立處理場，以熱熔方式處理回收來的保麗龍，附近社區住戶抗議製造汙染。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠旁設立處理場，以熱熔方式處理回收來的保麗龍，附近社區住戶抗議製造汙染。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局委外廠商以熱溶方式將保麗龍熔成保麗龍球，減少體積方便運輸，提升再生利用價值。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商以熱溶方式將保麗龍熔成保麗龍球，減少體積方便運輸，提升再生利用價值。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠旁設立處理場，以熱熔方式處理回收來的保麗龍，附近社區住戶抗議製造汙染。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠旁設立處理場，以熱熔方式處理回收來的保麗龍，附近社區住戶抗議製造汙染。記者邱瑞杰／翻攝

保麗龍 基隆

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