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台東縣環境知識競賽20人晉級 將參加環保署總決賽

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣環境知識競賽共20人晉級，將參加環保署總決賽。圖／環保局提供
台東縣環境知識競賽共20人晉級，將參加環保署總決賽。圖／環保局提供

台東縣環境保護局前天辦「環境知識競賽台東縣初賽」，有國小、國中、高中和社會4組共400多人參賽，年齡從10歲到84歲都有，各組錄取前5名共20人，今天公布名單，將參加環保署11月20日全國總決賽。

經過淘汰賽、PK賽和驟死賽3階段，晉級的20人包括國小組台東大學附設小王品蕙、新生國小許恩赫、黃子聿、林欣融、關山國小陳宥蓉；國中組新生國中王晴玟、歐千慈、中侯運、許辰碩、鹿野國中黃柏誠；高中組台東高中蔡偉函、鍾孝禧、台東女中羅黃韵珽、李孟庭、林毓恩；社會組柯世堡、徐金郁、王素芳、王竣宣、程鈴彣。

其中國小組第一名王品蕙為小四學生，平時沒有補習、也沒上安親班，有閱讀習慣，疫情停課期間在家上網學習，懂得分配自己的學習時間，平日就很對環境保育有興趣。

環保局秘書吳家興表示，台東縣舉辦「環境知識競賽」已邁入第10年，是縣民學習環境知識的管道之一，競賽寓教於樂，讓環境議題普及化及生活化，鼓勵民眾建立綠色永續的觀念，守護生活環境。 今年賽事融入氣候變遷、生態保育、環境時事等，和生活息息相關，讓民眾深刻體會到環境保護的重要性。

台東 氣候變遷

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