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花蓮義民祭分區舉辦 兼顧防疫與傳統

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
因應防疫，花蓮縣政府以分區分流方式舉行義民祭，今天在花蓮縣客家文化會館展開最後一場義民祭活動，傳承客家精神。圖／花蓮縣府提供
因應防疫，花蓮縣政府以分區分流方式舉行義民祭，今天在花蓮縣客家文化會館展開最後一場義民祭活動，傳承客家精神。圖／花蓮縣府提供

因應防疫，花蓮縣政府客家事務處以分區分流方式，分別在北、中及南區舉行客家義民祭，今天在花蓮縣客家文化會館展開最後一場義民祭活動。縣長徐榛蔚表示，花蓮是族群融合的地方，客家精神展現純樸的文化。身為客家人的立委傅崐萁則承諾，會向中央爭取經費，為花蓮的客家事務挹注資源。

今天花蓮義民祭文化活動，由徐榛蔚率同在場近300位客家鄉親，向義民爺祭拜上香，在進行完傳統祭祀儀式及挑擔奉飯後，接續由「金曲歌王」謝宇威帶來精彩的歌曲演唱，各單位也輪流上台表演。

徐榛蔚指出，去年縣府推動淨、靜、勁、境、靚5字口號，其中「靚」字代表花蓮是族群融合且富有多元文化的地方，客家人堅持、勤儉的生活精神，展現出花蓮最純樸熱情的美好文化。她說，今年希望大家到客庄時，邊走邊細細品味，而「慢食」是花蓮客庄特有的生活態度，在體驗製作客家美食時，更能體會到大地的滋養。

傅崐萁今天全程以客語致詞，讓現場鄉親感到非常熟悉與親切，他鼓勵鄉親多講客家話，推動「講客」風氣，營造客語友善環境保存，振興客家文化，並表示會積極向中央爭取經費，以推動客家文化的保存與傳承。

縣府客家事務處長彭偉族表示，今年受疫情影響，經多次開會討論，以花蓮北、中、南區分流方式辦理，兼具防疫及傳統，感謝各界的支持，總人數超過2500人次參加義民文化活動。

徐榛蔚 客家文化 義民祭

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