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英年早逝傑出雕塑家林瑞珍作品展 游錫堃觀看後也感慨

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院長遊錫堃今天與旅北同鄉會10餘人參觀「未竟之旅-林瑞珍與他的朋友們」展覽，感慨斯人已遠，傳世作品稀少。記者戴永華／攝影
立法院長遊錫堃今天與旅北同鄉會10餘人參觀「未竟之旅-林瑞珍與他的朋友們」展覽，感慨斯人已遠，傳世作品稀少。記者戴永華／攝影

出生南方澳小漁村的林瑞珍，求學中展現藝術天份，多次參加全國美展拿下雕塑類首獎，努力存錢出國留學，卻不幸在義大利發生車禍，客死異鄉，得年34歲。這位傑出雕塑家走得太突然，很多宜蘭人來不及認識他，今年是他70歲冥誕，宜蘭美術館特別展出收藏作品至明年1月9日。

立法院長遊錫堃今天與旅北同鄉會10餘人參觀「未竟之旅-林瑞珍與他的朋友們」展覽，游錫堃說，他當縣長時就常聽另外一位雕塑家林正仁提及，林瑞珍非常傑出，可惜英年早逝，這次特別來看展。

縣文化局表示，林瑞珍走得太突然，在台灣雕塑史中鮮少被提起，宜蘭人也不太清楚蘭陽平原曾誕生過一位這麼優秀的藝術家，希望透過這次展覽喚起大家對這位藝術奇葩的記憶。

林家生活不寬裕，但父母親尊重孩子興趣發展，林瑞珍考進國立藝專就讀以第一名畢業，20幾歲的雕塑創作多次在全國美展、全省美展、台北市美展等重要比賽拿下首獎，後來前往雕塑之都義大利羅馬留學，優異成績畢業後兼做導遊，有次團員行李被偷連護照都不見，警方找到護照，他開車前往威尼斯拿護照時，返程發生車禍，當下他把所有人的護照丟出車窗外，自己被燒死，1985年離世。

林瑞珍住在一處偏小工作室，原計畫累計50件作品舉辦個展，車禍往生後，連前往羅馬處理後事的家人跟當地友人都不知道工作室在哪裡？學弟林正仁當時也在義大利留學，查訪找到工作室，發現裡面值錢東西都被偷走，20幾件雕塑作品也不見，只留下100多件素描手稿被林正仁帶回國，後來由縣府購入收藏。

宜蘭只有林瑞珍7件雕塑，都是出國前創作，他留學義大利的作品更成熟，但家人忙於處理後事，也不知作品流落何處？相當可惜。1993年，縣文化局與蘇澳鎮公所為其舉辦展覽，當時到公所看展一對老夫妻，觀看作品泣不成聲，原來是林瑞珍的父母親。

林瑞珍的雕塑流露出生命悲愴，其實他有不少油畫創作，可惜宜蘭也只有保留一件。游錫堃看完展覽覺得感慨，斯人已遠，傳世作品稀少，一位被藝壇遺忘的傑出雕塑家。

林瑞珍的雕塑作品流露出對生命的悲愴。記者戴永華／攝影
林瑞珍的雕塑作品流露出對生命的悲愴。記者戴永華／攝影
林瑞珍這件全國美展的首獎作品寄放在外縣市展出時，遇到颱風毀損，竟然被丟棄，圖中人物即為林瑞珍。記者戴永華／翻攝
林瑞珍這件全國美展的首獎作品寄放在外縣市展出時，遇到颱風毀損，竟然被丟棄，圖中人物即為林瑞珍。記者戴永華／翻攝
傑出雕塑家林瑞珍留學義大利時因為車禍被燒死，得年僅34歲，很多作品流落他鄉，非常可惜。記者戴永華／攝影
傑出雕塑家林瑞珍留學義大利時因為車禍被燒死，得年僅34歲，很多作品流落他鄉，非常可惜。記者戴永華／攝影
立法院長遊錫堃今天與旅北同鄉會10餘人參觀「未竟之旅-林瑞珍與他的朋友們」展覽，感慨斯人已遠，傳世作品稀少。記者戴永華／攝影
立法院長遊錫堃今天與旅北同鄉會10餘人參觀「未竟之旅-林瑞珍與他的朋友們」展覽，感慨斯人已遠，傳世作品稀少。記者戴永華／攝影
立法院長遊錫堃今天與旅北同鄉會10餘人參觀「未竟之旅-林瑞珍與他的朋友們」展覽，感慨斯人已遠，傳世作品稀少。記者戴永華／攝影
立法院長遊錫堃今天與旅北同鄉會10餘人參觀「未竟之旅-林瑞珍與他的朋友們」展覽，感慨斯人已遠，傳世作品稀少。記者戴永華／攝影

宜蘭 藝術家 游錫堃

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