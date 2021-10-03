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童軍輔導人員木章訓練 基市教育處長、社大校長也受訓

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中華民國童軍總會在國立基隆高中舉辦第1輔導人員木章訓練，來自4縣市32名學員參加。圖／基隆市教育處提供
中華民國童軍總會在國立基隆高中舉辦第1輔導人員木章訓練，來自4縣市32名學員參加。圖／基隆市教育處提供

中華民國童軍總會在國立基隆高中舉辦第102期輔導人員木章訓練，兩階段4天3夜活動今天落幕，共有來自4縣市32名學員參加。基隆市長林右昌說，基隆近年積極推廣童軍教育，整建童軍營地。全市學校童軍訓練及社區團童軍活動，每年參與人數已近千人。

童軍總會國家研習營第102期輔導人員木章訓練原訂6月間舉辦，受疫情影響延到9月25和26日、昨天和今天分兩階段舉行。學員包括桃園市、苗栗縣、台北市和基隆市30名現任及候用校長，以及基隆市教育處長林祝里和基隆社區大學校長蔡素貞。

林右昌說，基隆市政府近年來主動規劃及整建童軍營地，暖暖區東勢坑童軍露營地去年已採促參案模式轉型，與民間合作成立「拉波波村」，提升專業服務品質，並增加一般民眾假日從事童軍及露營活動使用率。

林右昌說，基隆市學校和區團每年參與童軍訓練活動近千人，相關活動教育處會全力支持。希望所有木章訓練學員透過親身體驗，體認童軍活動內含的教育價值，以及童軍教育教導孩子學習團體合作與互助的重要性。

參與訓練的林祝里說，透過親身體驗與參與，更能深入了解童軍的基本原理、小隊制度與做中學的意義，進而充分發揮教育領航員的角色，將童軍精神結合108課綱素養導向「自發、互助、共好」精神，形成友善、優質且具童軍特色的校園環境。

蔡素貞接受4天密集訓練後表示，親身實踐有助加深學習體驗，更加認識童軍精神、活動的價值，以及學習團體合作與互助的重要性，並將努力推展到全齡社大教育。

童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員練習搭帳篷、繩結、架木橋墩、攀樹等童運技能。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員練習搭帳篷、繩結、架木橋墩、攀樹等童運技能。圖／基隆市教育處提供
中華民國童軍總會在國立基隆高中舉辦第1輔導人員木章訓練，來自4縣市32名學員參加。圖／基隆市教育處提供
中華民國童軍總會在國立基隆高中舉辦第1輔導人員木章訓練，來自4縣市32名學員參加。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員練習搭帳篷、繩結、架木橋墩、攀樹等童運技能。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員練習搭帳篷、繩結、架木橋墩、攀樹等童運技能。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員，開訓時經過「道心門」及配戴領巾，代表訓練中要放下身段，融入群體。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員，開訓時經過「道心門」及配戴領巾，代表訓練中要放下身段，融入群體。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員練習搭帳篷、繩結、架木橋墩、攀樹等童運技能。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員練習搭帳篷、繩結、架木橋墩、攀樹等童運技能。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員練習搭帳篷、繩結、架木橋墩、攀樹等童運技能。圖／基隆市教育處提供
童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練學員練習搭帳篷、繩結、架木橋墩、攀樹等童運技能。圖／基隆市教育處提供

基隆 林右昌 露營

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