TTPush台東金幣停擺？縣府：系統問題，正升級改善中

台東縣府首創的「TTPush踢一下」APP提供台東金幣，同時宣導縣政工作，受到極大歡迎，台東縣僅21萬餘人口，卻有10萬多名會員，連外縣市都有人揪團「搶錢」，但有人發現最近數月來似乎已經停擺。縣府則表示，今年暑假有一次升級，部分系統太舊手機無法使用，目前已設法升級平台，希望盡快適用舊手機系統。

「TTPush踢一下」APP標榜「踢一下，金幣掉出來」，今年6月升級到3.0版，但卻意外流失許多會員，原來部分會員使用的手機系統版本太舊，無法使用新APP，舊APP又已經停擺。

縣府國際發展及計畫處資訊發展科表示，系統今年暑假優化更新，事後卻發現部分會員無法使用，許多人紛紛向縣府反映，了解後才發現是系統問題，目前已經規畫改善方案，希望最晚明年初可以解決，讓流失的會員重新回歸。但流失的會員數尚未統計，初估至少1、2成。

台東市民朱寶柔說，台東金幣非常有用，不僅可以用來繳停車費，部分商家消費也可以抵用，每次有發金幣的活動，親友都爭相告知「搶錢了！」往往不到幾分鐘就被搶完。

但今年暑假開始似乎已經停擺，原以為縣府已經放棄繼續行銷，事後卻發現少部分親友依然可以搶錢，才發現是手機的問題，似乎只有2年內的手機才能下載或更新3.0版本，更早之前的手機連APP都搜尋不到，約有一半親友出現問題，畢竟大家不會常換手機。