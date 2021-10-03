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基隆市公車電路系統箱蓋板脫落 乘客：是不是太誇張了

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市有乘客搭乘204線市公車，發現車廂後方車體蓋板脫落，線路系外露，感嘆「是不是太誇張了」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有乘客搭乘204線市公車，發現車廂後方車體蓋板脫落，線路系外露，感嘆「是不是太誇張了」。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市有乘客搭乘204線市公車，發現車廂後方車體竟有蓋板脫落，線路系外露，感嘆「是不是太誇張了」。公車處長陳新埤說，因為電路系統箱螺絲鬆脫，導致蓋子掉在地板上，已經重新裝妥，並勸導司機上路前要注意檢查車輛狀況。

基隆市議員韓世昱上月29日接到市民陳情，對方傳送在204線公車拍攝的照片，畫面顯示車廂後方有片車體的板子掉落，並說「是不是太誇張了」、「這種車還能跑山路，嚇死人了」，韓要求公車處檢討改進。

基隆市公車204線由深美分站發車，行經深澳坑路、崇法街、正信路下山，經過二信循環站後，在火車站後折返，開回深美分站。

公車處接獲通報後，派員前往深美分站查看乘客搭乘的公車，發現最後一排座椅後方的電路系統箱，因為螺絲鬆脫掉落，造成蓋子也掉在地板上，已經予以固定復原。

陳新埤說，這名公車司機未注意車輛狀況，已勸導改善，要求妥善檢查車輛。公車處所屬車輛都有委請修理廠商定期維修保養，維護行車安全，今年另有購置新車汰換舊車計畫，目前招標執行中。

基隆市一輛204線市公車電路系統箱蓋板脫落，公車處接獲通報派已固定復原，並要求司機注意檢查車輛狀況。圖／基隆市公車處提供
基隆市一輛204線市公車電路系統箱蓋板脫落，公車處接獲通報派已固定復原，並要求司機注意檢查車輛狀況。圖／基隆市公車處提供
基隆市一輛204線市公車電路系統箱蓋板脫落，公車處接獲通報派已固定復原，並要求司機注意檢查車輛狀況。圖／基隆市公車處提供
基隆市一輛204線市公車電路系統箱蓋板脫落，公車處接獲通報派已固定復原，並要求司機注意檢查車輛狀況。圖／基隆市公車處提供

基隆 車廂

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