基隆市公車電路系統箱蓋板脫落 乘客：是不是太誇張了

基隆市有乘客搭乘204線市公車，發現車廂後方車體竟有蓋板脫落，線路系外露，感嘆「是不是太誇張了」。公車處長陳新埤說，因為電路系統箱螺絲鬆脫，導致蓋子掉在地板上，已經重新裝妥，並勸導司機上路前要注意檢查車輛狀況。

基隆市議員韓世昱上月29日接到市民陳情，對方傳送在204線公車拍攝的照片，畫面顯示車廂後方有片車體的板子掉落，並說「是不是太誇張了」、「這種車還能跑山路，嚇死人了」，韓要求公車處檢討改進。

基隆市公車204線由深美分站發車，行經深澳坑路、崇法街、正信路下山，經過二信循環站後，在火車站後折返，開回深美分站。

公車處接獲通報後，派員前往深美分站查看乘客搭乘的公車，發現最後一排座椅後方的電路系統箱，因為螺絲鬆脫掉落，造成蓋子也掉在地板上，已經予以固定復原。