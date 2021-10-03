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與新冠部分症狀類似 台東縣衛生局籲接種疫苗防範流感

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
新冠肺炎和流感部分症狀類似，台東縣衛生局籲民眾接種。示意圖。本報資料照片
新冠肺炎和流感部分症狀類似，台東縣衛生局籲民眾接種。示意圖。本報資料照片

台東縣公費流感疫苗本月起施打，除了16鄉鎮市衛生所和6大醫院，還有21間合約醫療院所也提供接種服務，共43家，今年新增流感合約院所3家，包括成功鎮曾建元診所、關山鎮民安診所及台東是李旺駿診所。衛生局表示，流感部分症狀易和新冠肺炎混淆，建議民眾踴躍接種，以免影響醫師判斷。第二階段11月15日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

今年公費流感疫苗以醫事人員及滿65歲民眾優先，如果接種對象要打新冠疫苗，接種時間需間隔7天。

衛生局表示，年度公費流感疫苗施打對象包括滿65歲長者、醫事及衛生防疫相關人員、孕婦及6個月大以內嬰兒父母、禽畜業及動物防疫相關人員，另外還有滿6個月大國小入學前幼兒、安養長照顧機構對象、幼兒園托育人員及托育機構和社區公共托育家園專業人員等。

衛生局表示，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種保護力為30至80％，對因流感而住院的保護力約41％，對重症保護力則可達82％。但部分流感症狀和新冠肺炎類似，容易造成醫師誤判，如今疫情雖緩和但依然存在，所以還是希望民眾踴躍接種。

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

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