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民間團體送愛心物資助弱勢 宜蘭縣174個家庭受惠
中華信願榮景協會中秋佳節送暖助弱勢，今年邁入第4年，但是受疫情影響，「2021送福迎中秋—幸福快遞，台灣IN起來」公益活動延至今天，並由旗下IN義工團擔任幸福快遞員，攜手立法委員陳歐珀服務處、民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇，一同將物資福袋送至縣內174個弱勢家庭。
該公益活動今天在全台12個縣市同時進行，共發放逾800份愛心福袋；宜蘭縣原本僅50戶受惠，由村里長提報邊緣戶後，追加至174個家庭，並安排近50位志工協助送愛到府。每份物資福袋價值500元，包含麵食、醬瓜、沐浴用品等生活物資。
立法委員陳歐珀服務處特助黃惠慈說，不少邊緣戶受限資格等狀況，無法領取補助，藉由此次關懷給予其幫助。陳俊宇感謝中華信願榮景協會174份物資，希望在10月14日重陽節之前，提供每個弱勢家庭較好的生活物資。
IN義工團宜蘭區負責人伍冠宇表示，感謝立委陳歐珀、議員陳俊宇，以及在地里長的大力支持，承諾會持續做愛心，將愛傳到社會每個角落，因為IN的精神就是，「我們有出現過的地方，要比原本沒有更好。」
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