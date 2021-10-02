基隆廟口夜市禁邊走邊吃 林右昌：未來降為一級可期待

針對中央流行疫情指揮中心研議開放戶外空曠處、空氣流通且人少之處，鬆綁強制戴口罩的規定，採取口罩微解封措施。基隆市長林右昌今天表示，基隆已連續52天零確診，中秋連假後全國疫情也沒有明顯升溫，是逐步朝恢復正常生活的好時機，但要穩健一步一步來，先戶外再室內，甚至未來降為一級，應該也是可以期待的。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨於疫情記者會表示，近期研議開放戶外空曠處、空氣流通且人少之處，鬆綁強制戴口罩的規定，採取口罩微解封措施。

林右昌表示，基隆市到昨天為止，第1劑疫苗涵蓋率已經達60%，到今天已連續52天零確診，全國疫情也穩定。基隆從6月27日起出現零確診天數，至今超過3個月，這在雙北旁很不容易。他在日前宣布基隆10月1日起進一步解封措施，讓大家回復正常生活。廟口夜市不強制戴面罩，但仍嚴禁邊走邊吃，不管是攤商還是民眾都還是要戴口罩。

市府產業發展處表示，廟口夜市人多，仍有發現部分民眾會把口罩拿下來喝飲料，稽查人員勸導後，都有市改善，如勸導不聽會請警方處理。