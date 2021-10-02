不畏困苦力爭上游 宜蘭71名清寒學生獲獎助金

宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會迄今第三年頒發獎助學金，以舒緩清寒學生的生活困境，幫助其求學過程仍能持續專心課業本分。考量今年疫情影響，不少家庭經濟雪上加霜，該協會特別增額，受惠學生71名，共發出137萬元獎助學金，並於今天在宜蘭縣議會舉辦頒獎典禮。

宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會2019年成立，主要關懷、扶濟升大一、大二的清寒優秀學生，連續3年頒發獎助學金助學，由民間關懷教育的熱心人士支持捐助；依家境經濟、在校成績、行為表現且老師推薦，今年評選出71位學生，受獎金額1萬元到3萬元不等。

該協會理事長陳虞鎰表示，獲獎學生表現優異，每個人有著不同的人生體驗，希望其不畏困苦、勇敢築夢，未來學有所成再回饋社會。縣長林姿妙肯定獲獎學生的努力，也期盼大家珍惜、感恩，並時刻保持謙卑的態度，期盼出社會有能力後，接棒傳承幫助更多需要幫助的人。

連兩年獲獎助學金的董子豪今年19歲，就讀成功大學生物醫學工程學系二年級。董子豪2歲時其父過世，由媽媽獨力扶養他和姊姊。單親家庭的董子豪坦言有些自卑、沒信心，見同學可以出去玩、買東西，常會向媽媽抱怨。

董子豪媽媽從事油壓按摩，手部因蜂窩性組織炎恐截肢，卻急著回去工作賺錢而不想住院，醫生覺得「命都沒了，怎麼工作賺錢」，她就說，「我沒有錢養我的小孩，我哪來的命。」董子豪回憶起媽媽的辛苦，不禁落淚也自責當時的不懂事。

為了不讓媽媽失望，董子豪告訴自己要當個有用之人；媽媽近年罹癌在家休養，他認真讀書之餘，利用寒暑假、周末到小吃店、飯店、工廠等處打工，以減輕家裡經濟負擔。對於受到各界關懷照顧，董子豪希望未來有能力，能回饋社會幫助需要的孩子。

19歲馬虹喜的爸爸是流亡藏人，一家5口居住在印度，雙親在其12歲時離異，自己和2個妹妹便隨媽媽回台定居。她提到，因為不熟悉中文讀寫，降讀國小六年級，慢慢學習注音、國字，但因寫的是低年級作業，加上中文學習不易，挫折到一度想放棄學習。