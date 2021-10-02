基隆慶濟宮60周年慶 余政憲代蔡總統送匾「霖雨遐被」

基隆七堵慶濟宮是七堵地區信仰中心，總統蔡英文也曾來參訪，香火鼎盛，受到地方市民肯定，今日逢60周年宮慶，前內政部長余政憲代表蔡總統贈「霖雨遐被」匾額，參香祈願國泰民安，疫情早日結束。

慶濟宮60周年宮慶暨總統匾書揭匾典禮，今天上午在七堵慶濟宮熱鬧舉行，在地方仕紳見證下，市長林右昌和前內政部長余政憲、立委蔡適應、慶濟宮管委會主委柯金標共同揭開，總統蔡英文致贈的「霖雨遐被」匾額，現場擠滿信眾，十分熱鬧。

余政憲為民主進步黨宗教委員會總召集人，他指出，慶濟宮60周年宮慶，小英總統贈匾致賀，他代表總統前來揭匾，祝福國家國泰民安，風調雨順，疫情早日結束，感謝大家遵守政府防疫規定。他提醒大家，疫情雖和緩仍不能大意，出門要戴口罩，量體溫。

林右昌表示，七堵慶濟宮是七堵地區信仰中心，香火鼎盛，受到地方市民肯定，今日逢60週年宮慶，余前部長代表總統贈匾，這是地方的榮幸。感恩媽祖庇佑地方，基隆從6月27日起出現零確診天數，至今超過三個月，這在雙北旁很不容易。

林右昌說，基隆超過50天連續零確診，他在日前宣布基隆10月1日起進一步解封措施，讓大家回復正常生活，今天除前來向慶濟宮致意也感謝媽祖庇佑地方平安。