基隆中和路建案多 砂石車違停占道嚴重險象環生

基隆市中山區中和路一帶，目前有多個建案及其他工程在進行，民眾投訴很多砂石車違停高速公路中和路匝道及附近道路人行道，不僅民眾被迫走到馬路上，也造成汽機車行進中的危險，嚴重影響用路人安全。警方表示，將加強取締違停告發。

中和路是中山區居民重要的聯外道路，附近有很多大型社區如喜市、山林松境、麗景山莊、大慶大城、富都等社區，附近有不少建案及其他工程正施工，因附近有匝道，砂石車從高速公路下來進出頻繁，很多民眾投訴此路段發生時混凝土車、砂石車違規停車，嚴重危及社區居民生命安全。

民眾說，有時上午7點到9點就有砂石車停在人行道，害他們得走到馬路上，彎道十分危險。還有居民指出，有時道路左右都停，有時突然開出來，都差點撞到後方的車，常停一整排要進料，嚴重影響當地民眾及用路人的安全。

市議員張秉鈞昨會同相關單位前往會勘，他表示，基隆市有新的建案代表城市的進步，但絕不容許砂石車超載及違規停車的情形發生。要求市警局加強巡邏取締紅線違停及超載，對違停、違規情況不能寬貸，因為關係到民眾的用路安全，他並提醒不要造成汙染，要求建商加強清潔路面。

中和里長蘇彩雪說，中和路因有新的建案誕生，但時常發現有砂石車違規停在路邊及人行道上，讓行走此路段的行人常需要繞至馬路行走，同時尖峰時段車輛較多，很擔心會發生意外。