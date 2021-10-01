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罕見50公分抱卵錦繡龍蝦 台東長濱鄉民放生祝福

中央社 / 台東縣1日電

台東縣長濱鄉民池祥鈺昨天野放一隻長約50公分的罕見抱卵錦繡龍蝦，鄉民祝福蝦媽媽回到海裡能產下更多的蝦寶寶，這也是今年池祥鈺首次野放的抱卵大龍蝦。

「快快游到大海裡」錦繡大龍蝦剛從箱內取出就落在沙灘上，接著一陣浪打過來。池祥鈺說，實在太大隻，掙扎的力量又大，很難抓穩，只好放在沙灘上等大浪將牠帶回大海。

池祥鈺說，日前有漁民抓到這隻錦繡龍蝦，重達4台斤，長約50公分，是一隻抱卵的蝦媽媽，於是將龍蝦交給他野放，剛落網時龍蝦很虛弱，飼養幾天後恢復體力，於昨天下午前往長濱海邊野放。

「經過一段休養要回大海了」抓到錦繡龍蝦的漁民祝福蝦媽媽「要加油回到大海，好好孵育更多的蝦寶寶」。

農委會水試所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，錦繡龍蝦是龍蝦屬中體型最大者，最大體長可達60公分，因為捕捉壓力大，現已極罕見體型大的龍蝦，這隻約50公分又抱卵很實屬少見。

長濱鄉民自發性復育龍蝦，漁民捕獲抱卵或是大隻龍蝦都會交給池祥鈺野放，這幾年來已經野放約400隻大小龍蝦，包括2年前野放1隻5台斤抱卵錦繡龍蝦，去年野放1隻同樣約5台斤的抱卵大白鬚龍蝦，昨天野放這隻也有5台斤的抱卵錦繡龍蝦。

野放 漁民

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