南方澳大橋坍塌追思 漁權團體籲改善漁工生活環境

宜蘭縣南方澳跨港大橋2年前坍塌，造成6名外籍漁工罹難。宜蘭縣漁工職業工會今天在案發現場追思死者，呼籲政府重視外籍漁工在台灣的生活與工作環境。

南方澳跨港大橋於民國108年10月1日突然斷裂坍塌，壓垮橋下3艘暫時停泊漁船，造成船上6名外籍漁工罹難。國家運輸安全調查委員會去年11月25日公布最終調查報告，事故主因除了是鋼索鏽蝕承載力不足外，還發現橋梁檢測、養護規範不足等風險。

為表達對罹難者思念，宜蘭縣漁工職業工會上午與各界代表在事發地點旁舉行追思紀念會，各界人士閉眼追思罹難者1分鐘，並在罹難者照片前獻花，場面肅穆。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華說，外籍漁工平時都生活在船上，南方澳跨港大橋坍塌事件凸顯外籍漁工居住或是工作的環境很不理想，必須改善，也希望有關單位可在案發現場建立工殤紀念碑，提醒政府部門要重視工安問題。

宜蘭縣政府表示，為提升外籍漁工上岸後的生活品質，已向漁業署提案，爭取經費，希望將位於南方澳的原中國大陸漁工岸置中心整修轉型為「南方澳漁工多功能會館」，安置外籍漁工；至於工殤紀念碑，將納入日後會館的設計考量。