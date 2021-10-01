快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

台東社會住宅 195戶只租不售3年後完工

中央社 / 台東縣1日電

立法委員劉櫂豪今天表示，他向內政部爭取的台東社會住宅「海濱好室」已完成評選，195戶只租不售預計2025年完工。

劉櫂豪表示，自己長期關注城鄉均衡發展，重視讓更多青年在台東安居樂業，積極督促內政部在台東推動社會住宅計畫，今年3月邀請內政部長徐國勇來台東，現勘位在大同路上約8公頃社會住宅基地。

日前他接獲內政部消息，日前台東社會住宅「海濱好室」已完成評選，預計2025年完工，期盼能打造台東宜世宜居的住所。基地位在台東市大同路精華路段上，鄰近生活美學館、海濱公園等，生活機能相當便利，將規劃興建195戶。

他說，台東青年面臨買房價格太高，對年輕人或弱勢家庭的居住需求難以滿足，他積極督促社會住宅興建，採用只租不售的方式，減輕年輕人與弱勢家庭負擔。

劉櫂豪強調，社會住宅從興建到完成，他會持續為大家把關，也會要求過程中納入台東在地與多元的想法，讓社會住宅更符合台東青年的需求，期盼透過社會住宅政策推動，提升台東的居住品質，讓台東成為安居樂業的好地方。

台東 社會住宅 內政部

延伸閱讀

台鐵與台東高工今產學簽約 27位學生有機會進台鐵上班

台東5G涵蓋率不到4成 劉櫂豪要求NCC促業者提升

城際列車東線優先 劉櫂豪爭取增開北東往返2列次

徐國勇到台東言必提劉櫂豪 地主饒慶鈴彷彿遭邊緣化

相關新聞

南方澳跨港大橋斷橋兩周年 追思會哀悼6罹難者

宜蘭蘇澳的南方澳跨港大橋2019年10月1日發生斷橋，6名外籍漁工不幸喪命，今天屆滿兩周年。宜蘭縣漁工職業工會選在事發現...

青年住宅交屋人口暴增 花蓮新城調整行政區增設新秀村

花蓮縣新城鄉北埔村目前人口近5000人，隨著青年住宅、希望工程安心住宅交屋入住，預計到年底前有近7000人，鄉公所因應人...

影／基隆宣布五倍券7大加碼食宿遊購好康 住房只要半價

基隆市長林右昌今天宣布五倍券振興經濟，基隆推出7大加碼優惠方案，食宿遊購都可享好康，包括「基隆半價住」、「基隆8折購」等...

新日相曾祖父 曾住基隆做生意

日本新任首相岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎，曾在基隆義二路開店居住，典雅的維多利亞式建築至今保存完整，現為餐廳和書局。市長林...

台泥砸55億 打造全台最大儲能案場

台灣水泥推動綠能，投資55億元，要在宜花兩地園區建置大型儲能系統，完工後總裝置容量可達337.5MWh，成為全台最大容量...

杉原海水浴場 暫停救生服務

因美麗灣仲裁案停擺6年的台東杉原海水浴場，今年8月24日重新開放，一個多月時間吸引逾萬人潮，不過10月之後東北季風轉強，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。