台東社會住宅 195戶只租不售3年後完工

立法委員劉櫂豪今天表示，他向內政部爭取的台東社會住宅「海濱好室」已完成評選，195戶只租不售預計2025年完工。

劉櫂豪表示，自己長期關注城鄉均衡發展，重視讓更多青年在台東安居樂業，積極督促內政部在台東推動社會住宅計畫，今年3月邀請內政部長徐國勇來台東，現勘位在大同路上約8公頃社會住宅基地。

日前他接獲內政部消息，日前台東社會住宅「海濱好室」已完成評選，預計2025年完工，期盼能打造台東宜世宜居的住所。基地位在台東市大同路精華路段上，鄰近生活美學館、海濱公園等，生活機能相當便利，將規劃興建195戶。

他說，台東青年面臨買房價格太高，對年輕人或弱勢家庭的居住需求難以滿足，他積極督促社會住宅興建，採用只租不售的方式，減輕年輕人與弱勢家庭負擔。

劉櫂豪強調，社會住宅從興建到完成，他會持續為大家把關，也會要求過程中納入台東在地與多元的想法，讓社會住宅更符合台東青年的需求，期盼透過社會住宅政策推動，提升台東的居住品質，讓台東成為安居樂業的好地方。