南方澳跨港大橋斷橋兩周年 追思會哀悼6罹難者

宜蘭蘇澳的南方澳跨港大橋2019年10月1日發生斷橋，6名外籍漁工不幸喪命，今天屆滿兩周年。宜蘭縣漁工職業工會選在事發現場附近，舉辦「外籍漁工罹難兩周年追思紀念會」，表達哀悼思念之情，同時呼籲政府能為其建一座工殤紀念碑以紀念，也提醒漁工工安的重要性。

兩年前的今天，南方澳跨港大橋在早上9點30半突然倒塌，壓垮橋下等候加油的3艘漁船。6名罹難外籍漁均為宜蘭縣漁工職業工會成員，該會為表達思念，今天舉辦追思會，透過罹難者的親友追思影片、紀念歌曲《異域之歌》播放、默哀1分鐘追思，以及在逝者照片獻花，訴說對其思念。

國家人權委員會委員紀惠容、勞動部勞動力發展署專門委員胡欣野、漁業署船員科長周玲妃、移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏、蘇澳區漁會總幹事陳春生等人均出席哀悼。

紀惠容表示，國家人權委員會積極關心漁工的人權，近期與行政部門進行協商、協作，昨日已進行第一場會議，探討面向從仲介到權宜船，甚至相關權益。她說，今天追思會提醒我們關注漁工人權，同時也要感謝漁工在台灣的努力。胡欣野則說，南方澳岸置中心將打造成多功能會館，提供漁工一個休憩、居住、盥洗，以及具宗教信仰功能的舒適環境。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華提到，我們餐桌上的美味海鮮，是漁工們在海上用生命拚搏換來，期盼政府能立碑，感念6位罹難者為台灣漁業發展付出的辛勞，並引以為戒，時時保持警惕，重視漁工工安問題。 南方澳跨港大橋重建工程進行中，力拚明年10月前通車。記者林佳彣／攝影 宜蘭縣漁工職業工會今天舉辦追思會，透過默哀1分鐘追思6位罹難的外籍漁工。記者林佳彣／攝影 勞動部表示，南方澳岸置中心將打造成多功能會館，提供漁工一個休憩、居住、盥洗，以及具宗教信仰功能的舒適環境。