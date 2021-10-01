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花蓮青年住宅交屋人口數大幅成長 當地增設1村

中央社 / 花蓮縣1日電

花蓮新城鄉因青年住宅、地震受災戶重建的安心住宅陸續完工，預期人口數大幅成長，新城鄉公所依地方制度法實施行政區域調整，增設「新秀村」，村長由北埔村長兼任至任期屆滿。

新城鄉長何禮臺表示，新城鄉北埔村截至9月底有2042戶、4964人，隨著縣府興建的800多戶「青年安心成家住宅」及2018年的0206地震受災戶異地重建的44戶「希望工程安心住宅」完工後，年底遷入北埔村人口數將大幅成長。

何禮臺表示，鄉公所依地方制度法第7條及花蓮縣村（里）、鄰編組及調整自治條例規定，進行村鄰行政區域調整，經過1年籌劃，舉辦公聽會納入居民意見、劃分新村界區，並由居民票選命名為「新秀村」，經縣府核定，今天揭牌公告實施，全鄉由原8村正式擴增為9村。

北埔村在行政區域調整規劃後，區域連同希望工程安心住宅，總計30鄰、戶數1512戶、人口數約3700人；新秀村的青年安心成家住宅809戶預劃為7鄰，加上原有鄰數，合計16鄰，約1245戶、約3000人。

新城鄉戶政事務所主任黃仁華說，因公投延至年底舉行，8月已完成戶籍編列，新秀村、北埔村門牌更換、民眾換發國民身分證、戶口名簿等業務，將延到明年1月辦理。

北埔 青年住宅 何禮臺

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