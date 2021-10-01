青年住宅交屋人口暴增 花蓮新城調整行政區增設新秀村

花蓮縣新城鄉北埔村目前人口近5000人，隨著青年住宅、希望工程安心住宅交屋入住，預計到年底前有近7000人，鄉公所因應人口增加，調整行政區域，另畫出以安心住宅住戶為主的新秀村，今天揭牌，新城鄉由8村增加為9村。

新設的「新秀村」從光復路中心線起，以民有街為界線往西、須美基溪以北，一直到秀林鄉佳民村界，村名是由在地居民票選，鄉長何禮臺說，「新秀」代表著因青年住宅完工，地方會有新的優秀人材進入；新秀村長將由北埔村長王秋香兼任，到這屆任期屆滿，再選出新村長。

北埔村是新城鄉最熱鬧的地區，目前有2042戶、4964人。因為縣府興建的809戶青年安心成家住宅，以及0206花蓮地震受災戶異地重建的44戶希望工程安心住宅都在北埔，青年住宅正陸續交屋，安心宅也將在這個月19日揭牌，預計會有大批人口入住。

新城鄉公所做好準備，經過近1年籌畫，收集地方意見，新畫出「新秀村」，並報縣府核定、內政部備查，今天揭牌宣告新秀村正式成立。

新城鄉戶政事務所主任黃仁華說，新秀村成立後，後續新秀、北埔兩村門牌和住戶身分證、戶口名簿等都要換新，不過，因8月已完成戶籍編列，將延到明年1月辦理，預計要趕在4圈月內完成。