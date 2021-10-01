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影／基隆宣布五倍券7大加碼食宿遊購好康 住房只要半價

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天宣布五倍券振興經濟，基隆推出7大加碼優惠方案。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天宣布五倍券振興經濟，基隆推出7大加碼優惠方案。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天宣布五倍券振興經濟，基隆推出7大加碼優惠方案，食宿遊購都可享好康，包括「基隆半價住」、「基隆8折購」等措施。林右昌說，來基隆使用五倍券，享受海派的浪漫，不管使用、送禮，還是是住宿，CP值最高，歡迎各縣市民眾來基隆用五倍券。

基隆以7大加碼之優惠措施提振基隆買氣，包括「基隆暖心旅遊2天1夜團體補助」、「基隆U Go遊購券」、「基隆U Go好禮抽」、「基隆K好康」、「基隆半價住」、「基隆8折購」及「基隆買1送1」等7大加碼，只要持五倍券到基隆觀光消費，食、宿、遊、購都有好康。

林右昌表示，7大加碼首推「基隆U Go暖心旅遊2天1夜團體補助」，旅行社組基隆2天1夜團，至少安排基隆2處景點、一處伴手禮店家及餐廳用餐，只要住宿基隆，就有每團每人300元的補助。基隆還推出「基隆U Go遊購券」及「基隆K好康」加碼優惠，不用抽籤或預先登記就可以用五倍券線上購券或購買基隆特色禮盒，消費就有機會抽到Gogoro 5台、Switch主機 2台等等大獎。還可享有「基隆半價住」、「基隆 8 折購」及「買一送一」等優惠。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，遊購券自10月8日上午10時在北北基好玩卡、基隆載航及KLOOK三大平台同步開賣，以100元線上購買即獲得120元的QRcode抵用券，限量1萬套，每人可購10套，最高買千送2百。

持4張遊購券至49家合作店家消費，還可現場參加「2千好禮抽」，抽到和平島門票、海科館門票等等好禮即可當日使用，好康又方便。此外，旅客持五倍券或國旅券，即可享長榮桂冠酒店、柯達大飯店、水之季主題旅館等13家優質合法旅宿指定房型半價優惠，持五倍券或好食券可享遊購店家「指定商品買一送一」及「消費8折」優惠，歡迎全台民眾在基隆觀光及消費。

產業發展處長黃健峰說，為帶動基隆農漁特產品消費商機，基隆與台灣知名旅遊預訂平台KLOOK合作，設置基隆特色產品線上購物專區，推出「基隆K好康」加碼優惠，凡購買任一禮盒及專區產品，將再贈送100元KLOOK優惠券(優惠碼)，限量6000套。優惠券可於10月8日後購買禮盒或專區的商品折抵使用，促進消費者二次回購，使用優惠券回購的旅客，還可抽大獎。詳細內容及店家產品資訊請參考相關網站。

─「海派浪漫│基隆 Go Shopping」

─KLOOK基隆特色產品專區

─基隆旅遊網

─基隆旅遊網FB粉絲專頁

基隆市長林右昌今天宣布五倍券振興經濟，基隆推出7大加碼優惠方案。記者游明煌／攝影
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基隆 林右昌

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