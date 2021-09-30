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宜蘭「建業排水」老舊易淹 逾6000萬改善拚明年7月完工

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天前往視察「建業排水」改善工程進度。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙今天前往視察「建業排水」改善工程進度。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣管區域排水「建業排水」1996年迄今颱洪不斷，淹水範圍分布於其中下游低窪地區，約42公頃。宜蘭縣政府去年向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」逾6000萬元經費，進行排水改善、橋梁改建，今年9月11日開工，預計明年7月竣工。縣長林姿妙今天前往視察工程進度，希望如期如質完工。

「建業排水」沿途流經縣政中心、宜蘭科學園區等區域，排水路總長約1.27公里、集水面積為361公頃。宜蘭縣政府水利資源處指出，建業排水土堤、老舊漿砌石護岸大多已不堪使用，加上通水能力不足、受美福排水洪水頂托等影響，使得該地區的水不易排出，常有積淹水情形。

縣府針對「建業排水」出口即美福排水匯流處，到凱旋橋下游段，進行排水護岸改建、旋流橋改建，以及出口閘門新建工程，由中央補助經費6630萬元；今年9月11日已經開工，預計明年7月完工，以期改善當地積淹水問題。

水資處表示，為因應縣政中心周邊區域快速發展，「建業排水」原治理標準已不符需求，除了極少數河段可通過5年洪水，其餘均無法通過2年洪水；相關排水設施預計完工後，將提升到10年重現期距洪水位保護標準。

縣府說，將來會持續爭取經費，進行「建業排水」其他各段改善工作，以期改善縣政中心、宜蘭科學園區，還有宜蘭運動公園周邊地區的積淹水情形。

宜蘭縣政府針對「建業排水」出口即美福排水匯流處，到凱旋橋下游段，進行排水護岸改建、旋流橋改建，以及出口閘門新建工程。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府針對「建業排水」出口即美福排水匯流處，到凱旋橋下游段，進行排水護岸改建、旋流橋改建，以及出口閘門新建工程。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天前往視察「建業排水」改善工程進度。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙今天前往視察「建業排水」改善工程進度。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 淹水 護岸

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