里長過路口被撞飛骨折 基隆過港路研議解決方案

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆過港路危險里長都曾被撞骨折，1個月內研議解決方案。記者游明煌／翻攝
基隆過港路危險里長都曾被撞骨折，1個月內研議解決方案。記者游明煌／翻攝

基隆市長林右昌今天前往暖暖區參加基層訪視座談會，與里長們進行座談，過港里長陳清池指曾在過港口被機車撞飛骨折，認為過港路172號路口發生多起交通事故，宜儘速設紅綠燈。但市府前往會勘未達設置號誌條件，未能獲得提案里長認同，林右昌裁示，借重新任警察局長劉耀欽的交通專長，請他會同交通處到現場會勘，1個月內研究解決方案。

暖暖區過港里長陳清池，於2018年3月在過港路自家門口遭機車撞飛，住院多日才康復，他以自身慘痛經驗，建議規畫設置觸碰式管制紅綠號，提醒用路人和行人注意路口，並且減速慢行。他說，這個案子已提20多年，盼能盡速解決。

過港路岔路多，許多行經車輛時速相當快，尤其172號路口車輛要從巷弄駛出時，經常因視線死角遭直行車輛撞擊，還有行人被撞。原本交通處認為該路口交通量未達設置號誌條件，警察局也表示，在設置爆閃燈後已有效減少交通事故，但未能獲得提案里長認同，林右昌最後裁示，借重新任警察局長劉耀欽的交通專長，請他會同交通處到現場會勘，研究解決方案。

在座談會中，另有里長先前反映興隆街往四腳亭方向道路欠缺人行道，時有人車爭道情形，市府則回應表示，該案已納入基隆河岸親水空間串連工程，並由中央同意補助7500萬元設置懸臂式步道，完工後就會讓當地人行環境大幅改善。

另外有里長建議在源遠路249巷規劃停車塔，市府交通處答覆表示當地已有兩處臨時停車場，共提供130席停車格供民眾使用，停車塔扣除附屬設施後能夠提供停車空間有限，設施啟動噪音恐影響周遭住戶生活品質，建議若還有周邊合適土地之所有權人有意願開發路外停車場，可由交通處提供協助，以紓解當地停車問題。

基隆過港路危險里長都曾被撞骨折，1個月內研議解決方案。記者游明煌／翻攝
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警察 林右昌 人行道

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