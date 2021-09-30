里長過路口被撞飛骨折 基隆過港路研議解決方案

基隆市長林右昌今天前往暖暖區參加基層訪視座談會，與里長們進行座談，過港里長陳清池指曾在過港口被機車撞飛骨折，認為過港路172號路口發生多起交通事故，宜儘速設紅綠燈。但市府前往會勘未達設置號誌條件，未能獲得提案里長認同，林右昌裁示，借重新任警察局長劉耀欽的交通專長，請他會同交通處到現場會勘，1個月內研究解決方案。

暖暖區過港里長陳清池，於2018年3月在過港路自家門口遭機車撞飛，住院多日才康復，他以自身慘痛經驗，建議規畫設置觸碰式管制紅綠號，提醒用路人和行人注意路口，並且減速慢行。他說，這個案子已提20多年，盼能盡速解決。

過港路岔路多，許多行經車輛時速相當快，尤其172號路口車輛要從巷弄駛出時，經常因視線死角遭直行車輛撞擊，還有行人被撞。原本交通處認為該路口交通量未達設置號誌條件，警察局也表示，在設置爆閃燈後已有效減少交通事故，但未能獲得提案里長認同，林右昌最後裁示，借重新任警察局長劉耀欽的交通專長，請他會同交通處到現場會勘，研究解決方案。

在座談會中，另有里長先前反映興隆街往四腳亭方向道路欠缺人行道，時有人車爭道情形，市府則回應表示，該案已納入基隆河岸親水空間串連工程，並由中央同意補助7500萬元設置懸臂式步道，完工後就會讓當地人行環境大幅改善。