基隆長庚醫院公車站動手術 解決國道、市公車交織亂象

基隆市麥金路長庚醫院對面的公車站，原本國道客運設在前方，基隆市公車在後方，導致車流交織出現交通亂象。公車處施工改善候車空間，並從10月5日起將國道客運和市公車的站點對調，公車改停前方，載客後沿迴轉道左轉安樂路；國道客運載客後直行麥金路，接中山高速公路南下，可大幅減少大車交織，避免回堵。

公車處說，目前1070、9006等路線國道客運候車亭，設在麥金路靠近果菜市場入口處，市公車候車亭設在後方靠近橘郡社區的位置。國道客運載客後起步，會往左切進麥金路車道直行。市公車載客後行駛一小段路，則是在國道客運候車亭處往右駛入迴轉道，形成大車交織，容易造成交通堵塞。

市公車處發包將原市公車候車亭改成國道客運候車亭，工程6月4日開工，新的候車亭延長到27公尺，長廊式候車空間，有助解決原候車亭在上班尖峰時間，候車空間不足的問題。施工期間以棚架設置臨時候車亭，讓市公車乘客避免日曬雨淋。

公車處長陳新埤說，新的國道客運候車亭採長廊式、無障礙及穿透性設計，鋪面配合更新及設置截水溝。工程已在9月27日完工，近日將重新繪製標線，10月5日啟用。原國道客運候車亭，同步改成市公車候車亭。