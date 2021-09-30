日新首相家族基隆資產戰後充公 蔡適應：後人曾回基隆

蔡適應說，義二路這棟維多莉亞式建築，是日本人岸田幾太郎興建的，他在1895至1899年間於基隆發展，並在今天信二路、義二路口經營「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，和台灣會有淵源是因為他的大兒子出生後沒多久就住在這裡，而他的大兒子再生另外一個兒子就是現在的新首相岸田文雄。

蔡適應表示，岸田家族在之前也有回來台灣基隆這裡，追思過之前他們家族在這裡的資產，因為二次大戰後日產都被充公，由台灣人來繼承，他也協助文化部的修繕補助，目前這棟建物維護的相當不錯。

蔡適應指出，這棟建築也是岸田文雄家族和台灣、基隆有深刻的淵源，從曾祖父岸田幾太郎開始，到他的祖父、父親，岸田文雄和祖父、父親長期擔任日本眾議院議員，長期的政治世家，他們家的發跡就從基隆這裡開始。

蔡適應認為，岸田文雄新首相來台訪問應該很高，會回到以前家族基隆發跡的地方，來看一下目前的現況，在很多年之後已成觀光的重要地方。岸田家族基本上在台灣沒有產業了，因為戰後都被國民政府充公，1899年回到日本發展。

文史工作者指出，日治時期，基隆港相當興盛，義二路在日治時期稱義重町，地點就在市政府附近，又近基隆港，日本人居住較多，義重町是繁華的街道，商業興盛，被稱「基隆的銀座」。最時尚高級的舶來品這裡都買得到，商店林立，有西服、和服、眼鏡、鐘錶、小酒館說是一應俱全。