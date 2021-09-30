台東5G涵蓋率不到4成 劉櫂豪要求NCC促業者提升

台東5G電波人口涵蓋率僅39.28%，比全國的77.93%低很多，台東縣籍立法委員劉櫂豪今天要求國家通訊傳播委員會（NCC）督促電信業者提升，縮短城鄉數位差距。

劉櫂豪今天表示，現在是高度依賴通訊的時代，民眾幾乎離不開網路或手機，而依據NCC提供的最新資料，目前各家電信業者建置5G基地台，全國5G電波人口涵蓋率已高達77.93%，但是台東的5G電波人口涵蓋率僅39.28%。

甚至台東長濱、大武、海端、延平、達仁等地區5G基地台建置數量為0座，而金峰與鹿野基地台建置也才1座，整體電波涵蓋率與全國平均差距甚大。

劉櫂豪說，他今天在立法院交通委員會針對這問題質詢國家通訊傳播委員會主委陳耀祥，要求NCC身為主管機關，應督促業者速改善現行城鄉差距的數位落差。

劉櫂豪表示，NCC人員說明，前瞻基礎建設計畫編列新台幣12億元辦理偏鄉地區基地台建設，分5年來建置。陳耀祥允諾，會督促業者加速辦理，在年底前縮短城鄉數位差距。

劉櫂豪表示，NCC對於偏鄉電信建設很用心，9月3日陳耀祥到延平鄉桃源村視察防抗災基地台的建設情形，由於桃源村部分地區為土壤液化區、落石及岩屑崩滑等潛勢區，因此一定要提升基地台抗災及備援能力，確保行動通訊服務不中斷，因此爭取245萬前瞻建設補助，來建置防救災基地台。

劉櫂豪強調，電信業者基於商業利益，優先人口密集區建設，這就需要政府能夠透過政策面以及獎補助措施來督促業者，數位區域均衡發展是NCC的成立宗旨，他期待NCC持續關注偏鄉的基礎建設，縮短數位落差，以確保通訊人權。