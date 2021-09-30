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基隆這間維多利亞式房舍 竟與日本新首相淵源深

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
日本新首相曾祖父基隆開店，林右昌：台日情感更為深厚。記者游明煌／攝影
日本新首相曾祖父基隆開店，林右昌：台日情感更為深厚。記者游明煌／攝影

日本新任首相岸田文雄勝曾祖父岸田幾太郎曾在基隆開店居住，日治時期在今天的信二路、義二路口經營「岸田呉服店」與「岸田喫茶部」，典雅的維多利亞式房舍外觀至今保存完整，現為餐廳和書局。市長林右昌表示，歷史的淵源把台日兩邊做一個連結，基隆市有這樣的機緣和緣份，未來希望台日之間更為友好，台日之間的情感也會更為深厚。

林右昌說，日本新首相岸田文雄的先祖曾祖父、曾祖叔父，曾在現今信二路、義二路口開店經營「岸田呉服店」與「岸田喫茶部」，營業項目是吳服和木材，居住也4、5年時間，因為市府對文化歷史保存、老屋再利用付諸心力，現在建築物保存良好，現在屋主保存很好也翻新，現在是洋食的洋城餐廳及歷史很久自立書店的經營和使用。

林右昌表示，歷史的淵源把台日兩邊做一個連結，基隆市有這樣的機緣和緣份，未來希望台日之間更為友好，台日城市之間有更多的交流，台日之間的情感也會更為深厚。

林右昌說，這裡以前叫哨船頭，也叫做小銀座，是基隆在日治時期最繁華興盛的一條老街，目前基隆正進行老街的再造，義二路後方的豎梯在今年底會完工，從廟口一直接銜接到地標豎梯到中正公園，未來會變成更有韻味的老街。

被問到未來是否有可能邀日本首相來基隆走訪先祖開店的地方？林右昌說，台日之間本來就非常友好，政治上的事情，中央的層級由中央長官做進一步討論。

文史工作者吳盛宏說，洋城和自立書店前身就是岸田吳服店，吳服店就是賣的是和服。

日本新首相曾祖父基隆開店，林右昌：台日情感更為深厚。記者游明煌／攝影
日本新首相曾祖父基隆開店，林右昌：台日情感更為深厚。記者游明煌／攝影
日本新首相曾祖父基隆開店，林右昌：台日情感更為深厚。記者游明煌／攝影
日本新首相曾祖父基隆開店，林右昌：台日情感更為深厚。記者游明煌／攝影
日本新首相曾祖父基隆開店，林右昌：台日情感更為深厚。記者游明煌／攝影
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