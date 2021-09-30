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東北季風到！台東杉原海水浴場10月1日起暫停救生服務

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
因應秋冬東北季風到來，台東縣政府宣布明天起自明年3月31日止，暫停杉原海水浴場救生員戒護服務，但仍維持一般海岸開放模式。圖／台東縣政府提供
因應秋冬東北季風到來，台東縣政府宣布明天起自明年3月31日止，暫停杉原海水浴場救生員戒護服務，但仍維持一般海岸開放模式。圖／台東縣政府提供

因應秋冬東北季風到來，台東縣政府宣布明天起自明年3月31日止，暫停杉原海水浴場救生員戒護服務，但仍維持一般海岸開放模式。縣府呼籲民眾未有救生員期間，勿冒險下水。

縣府表示，秋冬東北季風即將到來，也是水上活動淡季時節，依往年慣例將暫停海水浴場救生員戒護服務，但其間仍維持每天上午10點至下午6點開放海岸。

卑南鄉杉原海水浴場，因美麗灣案停擺6年後，縣府仲裁買回建物及海水浴場使用權，並於今年8月24日開放以來，截至9月23日止，統計入場人數已超過1萬3千人。

不過，隨著秋冬東北季風開始增強，海域的危險程度也增加，因此，依過去慣例海水浴場自明日起至隔年3月31日暫停救生員戒護服務，明年4月1日開放至9月30日止。

縣府交通及觀光發展處長余明勳強調，杉原海水浴場沒有安排救生員戒護服務期間，呼籲民眾不要貿然下水，可在安全沙灘上活動，同時已在入口處及沙灘上設置牌示警告，請民眾配合。

台東縣政府在杉原海水浴場入口處及沙灘上，已設置警告牌示，籲請民眾配合。記者尤聰光／攝影
台東縣政府在杉原海水浴場入口處及沙灘上，已設置警告牌示，籲請民眾配合。記者尤聰光／攝影

海水浴場 沙灘 美麗灣

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