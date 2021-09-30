台東杉原海水浴場 10/1起暫停救生員戒護服務

天氣將逐漸轉涼，台東杉原海水浴場自明天（10月1日）起至明年3月底間暫停救生員戒護服務，不過沙灘部分仍開放；台東縣政府呼籲民眾這段時間勿冒險戲水。

縣府今天表示，「美麗灣渡假村」由台東縣政府買回後，旁邊的杉原海水浴場一併交還台東縣政府管理，從今年8月24日開放戲水後，成為台東水域遊憩的首選；截至9月23日止，入場人數已超過1萬3000人，每個週末假日都可以見到民眾攜家帶眷戲水遊玩，享受東海岸最美沙灘。

縣府表示，杉原海水浴場提供救生員戒護服務的時間為每年的4月1日至9月30日，10月以後至隔年的3月為水域活動淡季，將無救生員進駐，不過，期間每日上午10時至下午6時沙灘仍維持開放。縣府也特別呼籲這段期間東北季風增強，海域的危險程度也增加，在沒有救生員戒護的情況下，請民眾注意自身安全，不要冒險戲水，要為自己的安全負責，避免發生意外。

交通及觀光發展處長余明勳表示，杉原海水浴場是台東民眾假日遊憩的口袋名單，10月以後仍開放沙灘區域，未來也將與台灣國際衝浪公開賽合作，作為衝浪嘉年華的場地之一。

因目前仍是疫情2級警戒，請民眾至杉原海水浴場時務必遵守配戴口罩、量測體溫、手部消毒與實聯制等防疫措施。