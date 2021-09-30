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日本新首相曾祖父曾基隆開岸田吳服店 現為餐廳和書局

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

日本第27任自民黨總裁選舉在兩輪投票後結果揭曉，由岸田文雄勝出，將出任下屆首相。立委蔡適應今天表示，岸田文雄曾祖父岸田幾太郎曾在基隆發展，在現在的信二路、義二路口經營「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，當時典雅的維多利亞式房舍外觀，至今保存完整，現為餐廳和書局。

立委蔡適應說，由於自民黨在眾議院為席次過半，岸田將成為日本第100任內閣總理大臣，希望未來台日兩國能在友好羈絆與既有基礎上，繼續邁向更緊密的關係。

蔡適應表示，岸田家族和基隆有不小的淵源，他分享一個小故事，岸田文雄曾祖父岸田幾太郎曾在1895至1899年間於基隆發展，並在今天信二路、義二路口經營「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，當時典雅的維多利亞式房舍外觀有幸獲得大致保存，成為城市發展裡的一段篇章。

日本新首相曾祖父曾基隆開岸田吳服店，現為餐廳和書局。記者游明煌／攝影
日本新首相曾祖父曾基隆開岸田吳服店，現為餐廳和書局。記者游明煌／攝影

立委陳柏惟也在臉書說，岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎，曾在基隆居住做過生意。

基隆市府所在及義二路一帶日治時代為「義重町」，至今仍保有許多老屋，當年的「岸田吳服店」建築在三角窗位置，為現今洋城餐廳、米塔麵包店及自立書局，都還保有原貌，自立書局目前正在整修內部。

基隆市文化局表示，洋城那一棟大樓前身就是岸田吳服店，相關細節還在確認中。文史工作者吳盛宏說，洋城和自立書店前身就是岸田吳服店，岸田吳服店就是賣服飾、布料的。

「以前三角窗那里是布莊賣衣服的，自立書店前身是小酒館」附近老一輩的一位居民說，她知道以前洋城那間是日本人開的，在賣衣服和布料，她得知日本下屆首相的曾祖父曾開店且住過，表示很驚訝，但覺得也很榮幸。還有居民說，希望台日以後因為這層淵源，關係會更好。

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基隆 岸田文雄 曾祖父

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