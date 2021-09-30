台泥投資55億擬在宜花廠區建儲能系統 總容量全台最大

台灣水泥推動綠能，投資55億元，要在宜花兩地園區建置大型儲能系統，完工後總裝置容量可達337.5MWh，成為全台最大容量的儲能案場。其中花蓮和平廠區新購逾30公頃用地，依法規重辦環評，昨晚在地方舉辦說明會，蒐集民眾意見。

台泥董事會27日決議，在宜蘭蘇澳水泥廠、花蓮秀林鄉和平水泥廠區，分別建置裝置容量為87.5MWh及250MWh的大型儲能系統。和平廠用地擴增超過10%，根據環評法施行細則第38條，重辦環境影響評估。

昨晚台泥舉辦「和平水泥廠計畫環境影響說明書(重新辦理環境影響評估)公開會議，向宜、花兩地民眾說明未來規畫，包括秀林鄉代會主席賴俊傑、和平村和中部落主席胡瑞祥、宜蘭縣南澳鄉澳花村長黃聰明等人都出席，不僅關心此案，期待帶來更多就業機會，也關心台泥正推動的花蓮垃圾處理案。台泥表示，這些意見都將蒐集納入環境影響說明書，再送花蓮縣政府審查。

台泥表示， 和平廠新購入的工業區用地有31.25公頃，未來將打造成東部第一個低碳環保綠能園區；園區內將新設250MWh的大型儲能系統、裝置容量4MW的太陽能發電設備，因為再生能源必須搭配儲能系統才能發揮最好效能，並有替代燃料、替代原料的倉儲空間。