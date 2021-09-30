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台泥投資55億擬在宜花廠區建儲能系統 總容量全台最大

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台泥位於花蓮和平的DAKA園區，有大型太陽能裝置藝術「和平花」。圖／台泥提供
台泥位於花蓮和平的DAKA園區，有大型太陽能裝置藝術「和平花」。圖／台泥提供

台灣水泥推動綠能，投資55億元，要在宜花兩地園區建置大型儲能系統，完工後總裝置容量可達337.5MWh，成為全台最大容量的儲能案場。其中花蓮和平廠區新購逾30公頃用地，依法規重辦環評，昨晚在地方舉辦說明會，蒐集民眾意見。

台泥董事會27日決議，在宜蘭蘇澳水泥廠、花蓮秀林鄉和平水泥廠區，分別建置裝置容量為87.5MWh及250MWh的大型儲能系統。和平廠用地擴增超過10%，根據環評法施行細則第38條，重辦環境影響評估。

昨晚台泥舉辦「和平水泥廠計畫環境影響說明書(重新辦理環境影響評估)公開會議，向宜、花兩地民眾說明未來規畫，包括秀林鄉代會主席賴俊傑、和平村和中部落主席胡瑞祥、宜蘭縣南澳鄉澳花村長黃聰明等人都出席，不僅關心此案，期待帶來更多就業機會，也關心台泥正推動的花蓮垃圾處理案。台泥表示，這些意見都將蒐集納入環境影響說明書，再送花蓮縣政府審查。

台泥表示， 和平廠新購入的工業區用地有31.25公頃，未來將打造成東部第一個低碳環保綠能園區；園區內將新設250MWh的大型儲能系統、裝置容量4MW的太陽能發電設備，因為再生能源必須搭配儲能系統才能發揮最好效能，並有替代燃料、替代原料的倉儲空間。

至於台泥與花蓮縣政府合作推動的「水泥窯協同處理廢棄物」一案，和平廠長魏家珮說，會在DAKA園區設置各項環保數據顯示看板讓外界檢視，也將設立環保電話專線，如果村民有聞到異味，和平廠願意立即陪同了解，化解外界疑慮。

花蓮秀林鄉和平村和中部落主席胡瑞祥期盼台泥未來開始處理垃圾時，能夠多培養和平村的村民。圖／台泥提供
花蓮秀林鄉和平村和中部落主席胡瑞祥期盼台泥未來開始處理垃圾時，能夠多培養和平村的村民。圖／台泥提供
台泥持續推動減碳與發展綠能，和平水泥廠陸續設置屋頂型太陽能板。圖／台泥提供
台泥持續推動減碳與發展綠能，和平水泥廠陸續設置屋頂型太陽能板。圖／台泥提供
台泥和平廠新購用地辦理環評，昨晚召開公開說明會議。圖／台泥提供
台泥和平廠新購用地辦理環評，昨晚召開公開說明會議。圖／台泥提供
台泥和平廠長魏家珮（中）昨向民眾說明未來建置大型儲能系統相關規畫。圖／台泥提供
台泥和平廠長魏家珮（中）昨向民眾說明未來建置大型儲能系統相關規畫。圖／台泥提供

環評 宜蘭 南澳

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