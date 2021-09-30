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基隆68到74歲莫德納第二劑明開打 第一劑隨到隨打

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆68到74歲莫德納第二劑10月1日開打。圖／基隆市政府提供
基隆68到74歲莫德納第二劑10月1日開打。圖／基隆市政府提供

基隆市將在10月1日起至8日，陸續為68到74歲的長輩，施打莫德納疫苗第二劑，對於尚未施打第一劑，想打莫德納疫苗的68到74歲以上長輩，屆時到場採「隨到隨打」服務。

市政府表示，這梯次符合接種莫德納疫苗第二劑資格的長輩人數較多，各區施打時間會錯開，接種時以收到的通知單為主，依所指定時間與地點前往施打。民眾要攜健保卡、小黃卡、接種通知單及填寫好的接種意願書，循第一劑接種模式，如有防疫公車與防疫計程車服務需求者，洽詢里長或區公所協助。

施打時間與地點，信義區10月4、5及6日在市立體育館二樓；仁愛區10月4至7日在仁愛區公所6樓禮堂；中正區10月5至8日在公所7樓禮堂；中山區10月1至4日在通化里民活動中心。

暖暖區10月4至6日在碇祥里民活動中心；安樂區有兩處，分別10月1到4日於慈濟靜思堂、10月2、3日在新崙里民活動中心；七堵區10月4日在實踐里民活動中心、10月5到7日則在七堵火車站光明路側處接種。

另外，市府提醒，接種流感疫苗，需與新冠肺炎疫苗，接種時間間隔7天以上，合約院所預約或前往院所接種時，主動告知疫苗接種史。另外，關於教師接種第二劑部分，規畫10月份上旬施打，但仍需視中央疫苗撥發情形，才能確定實際接種時間。

基隆68到74歲莫德納第二劑10月1日開打。圖／基隆市政府提供
基隆68到74歲莫德納第二劑10月1日開打。圖／基隆市政府提供

莫德納疫苗 流感疫苗 健保卡

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