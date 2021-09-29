台東縣府：加強有害生物零檢出 維護釋迦品質

維護釋迦高品質，台東縣政府持續協助有害生物零檢出，縣長饒慶鈴表示，會從源頭管理做起，對於內、外銷巿場仍持續爭取絕不放棄，並展開全面性的行動策略，助農民度難關。

中國暫停進口台灣蓮霧及釋迦，中國大陸國台辦今天開記者會公布照片稱，中國海關多次從台灣輸入的釋迦、蓮霧中，截獲檢疫性有害生物。

釋迦是台東縣最重要的經濟果樹之一，縣長饒慶鈴表示，不論外銷或內銷，維持良好的果品品質，符合各國外銷相關法規和標準，是做生意的不二法則。

饒慶鈴說，昨天拜會台東區農業改良場長陳信言，討論如何持續加強鳳梨釋迦粉介殼蟲零檢出的方法。未來將與改良場合作補助農民添購最新輸送帶式的乾式清潔機，能有效清除粉介殼蟲，確保果品安全及品質。

饒慶鈴指出，縣府對於外銷及內銷巿場仍持續爭取絕不放棄，對於有害生物問題，縣府一定力挺農民，做台東農民最堅強的後盾，並展開全面性的行動策略，幫助農民度過難關。

台東縣政府表示，根據農委會提供資料，鳳梨釋迦外銷在今年6月28日前收到13件不合格介殼蟲案件，希望農委會將不合格案件的批號等詳盡資料提供給縣府，作為持續追蹤並改善不合格的集貨包裝場依據，將精進相關措施，以符合中國大陸對於介殼蟲規定。