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台東愛心計程車隊成軍 持台東卡享優惠搭乘

中央社 / 台東縣29日電

提供65歲以上長者及身心障礙者更方便、多元的交通優惠措施及選擇，台東縣政府結合現有資源，由台灣大車隊為主組成愛心計程車隊10月上路，持「台東卡」即可享優惠補助搭乘。

台東縣快樂行愛心計程車隊成軍，今天舉行啟用典禮，縣長饒慶鈴表示，愛心計程車隊成軍後自10月1日起跑，盼提供長者及身心障礙者更多元適切的大眾運輸服務，歡迎大家多利用，讓「台東卡」有更廣泛的運用。

饒慶鈴指出，為提供長者與身心障礙者更多元的福利服務，去年就開始研議首度開辦愛心計程車，結合台灣大車隊21輛車，自10月1日啟動，導入電子票證系統作業，利用「台東卡」即可享有優惠補助搭乘愛心計程車。

台東縣政府社會處說明，凡設籍台東縣的身心障礙者與年滿65歲以上長者可申請「台東卡」（敬老卡、博愛卡）電子票證，自民國104年11月至今年8月底已發行3萬2488張。

持卡人每人每月有1500點社會福利點數（元）為額度，供搭乘交通工具。10月開始擴大服務辦理愛心計程車，採用車資100元以下補助36點，101元以上補助72點方式由「台東卡」額度內扣點，餘款由乘車者卡內自行現金儲值部分扣除，若扣除後仍不足，再自行補現金差額。

愛心計程車有貼辨識貼紙，可以隨招隨停，以利民眾辨識搭乘並依車資刷卡付費，也歡迎更多計程車加入愛心友善服務行列。

另外，縣府也正積極籌辦「愛心陪伴卡」，預計於111年1月開辦，便利身心障礙者的陪伴者乘坐大眾運輸工具。

愛心 台東 計程車

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