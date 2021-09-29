基隆22位資源回收個體戶 市府提高價格收購並到府服務

目前資源回收物價格持續低落，影響資源回收個體業者生計，加上有的行動不便，基隆市環保局實施關懷個體戶到府回收計畫，將個體戶所撿拾回收物，以優於目前回收商的變賣金額進行收購，並到府回收免受奔波之苦。目前共有22位個體戶接受資收關懷計畫，其中有6位是中低收入戶。

環保局今天表示，關懷計畫列冊一位居住在中正區高齡76歲王姓阿嬤，也是個體戶，由於她丈夫因病纏身、子女長期在外工作，家中就剩夫妻倆互相陪伴，靠撿拾回收物以換取收入。

附近社區居民見王姓阿嬤十分清苦，時常會幫忙她，不少民眾會主動送回收物給她，她也很認真的撿回收物。

環保局說，列入計畫的關懷個體戶，收入會比自己拿去賣要多，可以有穩定的收入，讓生活有依靠的後盾。有的年輕大行動不便，清潔隊人員到府收購，就不必冒險送到回收業者那裡，節省勞利和不便。

環保局長賴煥紘表示，個體業者是民間從事資源回收工作辛勞的基層人員，關懷計畫除讓弱勢族群增加收入之外，更可維持市容整潔。