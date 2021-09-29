影／疫情延期結果…基隆聯合婚禮50對新人 8人「有」了

基隆市民聯合婚禮原訂6月舉辦，因為疫情的關係延期，今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽，讓新人相當興奮。更特別的是，延期3個多月，50對新人中，有8名新娘都懷孕，懷胎最久的已有8個月身孕。

市府配合「基隆大歷史場景修復計畫」將舊漁會正濱大樓修復再利用，重新打造這滿滿懷舊風格，同時加入鄰近正濱漁港彩色屋等元素，供新人拍攝婚紗，今天下午50對新人在古色古香的歷史建物踏上紅毯，旁邊就是正濱漁港，很有海洋的味道。

市長林右昌說，在疫情影響之下，基隆市民聯合婚禮遇到了許多挑戰，感謝新人的體諒，因延期而多出的3個多月，還陸續出現許多新娘懷孕的好消息，將一起見證這愛的時刻。祝福新人早生貴子。

今天新郎、新娘都戴上口罩，在市長一聲令下，新人都互相擁抱，有的隔著口罩接吻，吻到忘我，家人忙著拍下最美畫面。

民政處長王榆森處長指出，今年「愛在基隆，緣續今生」聯合婚禮，增加名額為50組，看到更多在地新人，能夠感受到家鄉的祝福，這次活動有很多在地業者加入熱情加入「辦嫁妝、添聘禮」的行列。

有法朶創意婚紗提供的豪華婚紗套裝組，慶安宮、基隆港務分公司與展華旅行社提供的郵輪行程，基隆長榮桂冠酒店豪華住宿券，華帥海景飯店提供套房，其他如泉利米香、大方合展有限公司、黃玉鈴首創工作室、阿里棒棒、貝莉妃兒、開璽喜餅、蔡技食品、熊熊蕾絲逅等在地優良商家，也都大方提供滿滿的禮品，展現基隆人的大方與熱情。新人還可獲得金鏟子及高級除溼機等大獎。