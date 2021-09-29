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影／疫情延期結果…基隆聯合婚禮50對新人 8人「有」了

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影
基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影

基隆市民聯合婚禮原訂6月舉辦，因為疫情的關係延期，今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽，讓新人相當興奮。更特別的是，延期3個多月，50對新人中，有8名新娘都懷孕，懷胎最久的已有8個月身孕。

市府配合「基隆大歷史場景修復計畫」將舊漁會正濱大樓修復再利用，重新打造這滿滿懷舊風格，同時加入鄰近正濱漁港彩色屋等元素，供新人拍攝婚紗，今天下午50對新人在古色古香的歷史建物踏上紅毯，旁邊就是正濱漁港，很有海洋的味道。

市長林右昌說，在疫情影響之下，基隆市民聯合婚禮遇到了許多挑戰，感謝新人的體諒，因延期而多出的3個多月，還陸續出現許多新娘懷孕的好消息，將一起見證這愛的時刻。祝福新人早生貴子。

今天新郎、新娘都戴上口罩，在市長一聲令下，新人都互相擁抱，有的隔著口罩接吻，吻到忘我，家人忙著拍下最美畫面。

民政處長王榆森處長指出，今年「愛在基隆，緣續今生」聯合婚禮，增加名額為50組，看到更多在地新人，能夠感受到家鄉的祝福，這次活動有很多在地業者加入熱情加入「辦嫁妝、添聘禮」的行列。

有法朶創意婚紗提供的豪華婚紗套裝組，慶安宮、基隆港務分公司與展華旅行社提供的郵輪行程，基隆長榮桂冠酒店豪華住宿券，華帥海景飯店提供套房，其他如泉利米香、大方合展有限公司、黃玉鈴首創工作室、阿里棒棒、貝莉妃兒、開璽喜餅、蔡技食品、熊熊蕾絲逅等在地優良商家，也都大方提供滿滿的禮品，展現基隆人的大方與熱情。新人還可獲得金鏟子及高級除溼機等大獎。

一名新郎說，因為有延期3個月，老婆已懷孕8個月，幸好這個月辦了，怕再延到下個月可能就快要生了。還有一名新娘表示，很高興參加集團婚禮，是難得的幸福回憶。

基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影
基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影
基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影
基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影
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基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影
基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影
基隆市民聯合婚禮今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古香，還有19張郵輪船票大獎可抽。記者游明煌／攝影

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