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花蓮富里校舍連9震受損 台積電基金會神速助修復

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉上月6日一晚連9震，鄰近校舍受損，縣長徐榛蔚（左）隔天一早就前往了解災情。圖／縣府提供
花蓮縣富里鄉上月6日一晚連9震，鄰近校舍受損，縣長徐榛蔚（左）隔天一早就前往了解災情。圖／縣府提供

花蓮縣富里鄉上月6日一晚連震9次，最大規模5.4地震，造成永安國宅、富里國中、國小等房舍毀損，縣議員黃玲蘭居中引介台積電慈善基金會，協助修繕校舍，台積電派專人進駐積極督促，半個月就修復完成。

富里國小、富里國中因位於震央附近，房舍嚴重受損，富里國小學生活動中心、廁所、電腦教室、會議室及校長室輕鋼架多處坍塌掉落，西棟教學大樓2樓走廊大理石鋪面多處隆起，已經影響師生通行安全。北棟教學大樓樓頂水塔變形、管線破裂，抽水加壓馬達也故障造成學生活動中心廁所無法供水；富里國中則有學生活動中心天花板掉落及辦公室牆面裂縫等災悄。

富里鄉位於花蓮最南端，屬於偏鄉，距開學又僅剩1個月，校舍受損恐怕影響師生上課安全，縣議員黃玲蘭立即引介台積電基金會及其協助廠商齊鵬工程，積極投入校舍修繕工作。

縣府教育處表示，台積電人員非常注重施工品質及效率，在災損修復期間，指派專人督導協力廠商，每天都將施工進度回報總公司，現場施作若有問題，也馬上和學校溝通處理，

對於縣議員黃玲蘭協助引介、台積電基金會和廠商全力救災，縣府今天表示感謝，才能在短短兩周內就完工，讓師生都能放心迎接開學。

台積電

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