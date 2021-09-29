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疫情趨緩 宜蘭風景區放寬停車總量管制到80%

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣轄風景區的進場人數及停車場總量管制，即日起從目前的50%，放寬提升至80%。圖／縣府提供
宜蘭縣轄風景區的進場人數及停車場總量管制，即日起從目前的50%，放寬提升至80%。圖／縣府提供

全國新冠疫情趨緩，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，縣轄風景區自即日起，針對人潮及停車位總量管制放寬提升到80%；水域遊憩活動方面，教練指導的人數管制上限也同步放寬。

宜蘭縣轄風景區除了礁溪溫泉公園及頭城濱海森林公園因為施工，仍維持休園不開放，其它風景區均已降載開放。縣府針對有開放的縣轄風景區，之前是實施停車場總量管制，最多只能停一半的停車格，宣布自即日起從50%的總量管制上限提升到80%。

至於在水域遊憩活動部分，教練指導人數管制上限也提升，其中獨木舟、立式划槳、浮潛的指導人數從5人提升到8人，水肺潛水從4人提升到6人。

此外，宜蘭縣文化局所屬藝文場館放寬進場人數，演藝廳取消梅花座，進場人數符合場所容留人數，以實際座位可坐滿600個座位；中興文創園區提升入園人數上限到500人，其餘藝文場館恢復正常容留人數。

宜蘭縣轄風景區的進場人數及停車場總量管制，即日起從目前的50%，放寬提升至80%。圖／縣府提供
宜蘭縣轄風景區的進場人數及停車場總量管制，即日起從目前的50%，放寬提升至80%。圖／縣府提供
宜蘭縣轄風景區的進場人數及停車場總量管制，即日起從目前的50%，放寬提升至80%。圖／縣府提供
宜蘭縣轄風景區的進場人數及停車場總量管制，即日起從目前的50%，放寬提升至80%。圖／縣府提供

宜蘭 林姿妙 疫情

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