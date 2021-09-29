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三星鄉公所推長照 大隱老人活動中心今揭牌

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣三星鄉大隱老人活動中心「尊親館」，今天舉行完工啟用典禮，宜蘭縣副縣長林建榮、鄉長李志鏞等人一同揭牌。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉大隱老人活動中心「尊親館」，今天舉行完工啟用典禮，宜蘭縣副縣長林建榮、鄉長李志鏞等人一同揭牌。圖／三星鄉公所提供

宜蘭縣三星鄉人口高齡化嚴重，大隱村民近5000人，是鄉內人口最密集的村落，其中65歲以上長者逾800人。為因應高齡化社會的來臨，公所向中央爭取2601萬元補助，加上地方自籌財源共4809萬元，在大隱重劃區內閒置13年的預定地，打造大隱老人活動中心「尊親館」，並於今天舉行完工啟用典禮，實屬地方一大喜事，宜蘭縣副縣長林建榮、在地鄉親等多人共襄盛舉。

大隱重劃區2008年重劃後，各項開發建設已達95%以上。為建設區內閒置多年的活動中心預定地，三星鄉公所向爭取衛福部「前瞻基礎建設－整建長照衛福據點」計畫，獲2601萬元補助，加上縣府配合款289萬元、社區回饋金、公所自籌財源等，共計逾4000萬元投入興建。

大隱老人活動中心歷經13個月工程，在今年5月完工、8月中旬取得使用執照，並由國內知名書法家杜忠誥為「尊親館」牌匾題字。一樓作為長青食堂、關懷據點，以及社區活動場所，二樓將落實政府長照2.0政策，由公所招商委託日照單位進駐，作為日間照護中心之據點，藉以提升鄉內長者的生活、照護品質。

鄉長李志鏞表示，三星鄉人口高齡化現象嚴重，年長者的生活及照護更是刻不容緩。「尊親館」前方綠地已獲得營建署500萬元補助，公所將打造成跨齡共享的休憩公園，預定今年底完工，屆時將進一步優化周邊步道、休憩設施，作為大隱地區一個舒適空間。

「尊親館」二樓將公所招商委託日照單位進駐，作為日間照護中心之據點。圖／三星鄉公所提供
「尊親館」二樓將公所招商委託日照單位進駐，作為日間照護中心之據點。圖／三星鄉公所提供
大隱老人活動中心歷經13個月工程，在今年5月完工、8月中旬取得使用執照，並由國內知名書法家杜忠誥為「尊親館」牌匾題字。記者林佳彣／攝影
大隱老人活動中心歷經13個月工程，在今年5月完工、8月中旬取得使用執照，並由國內知名書法家杜忠誥為「尊親館」牌匾題字。記者林佳彣／攝影
「尊親館」今天舉行完工啟用典禮，宜蘭縣副縣長林建榮、鄉長李志鏞等人一同揭牌。圖／三星鄉公所提供
「尊親館」今天舉行完工啟用典禮，宜蘭縣副縣長林建榮、鄉長李志鏞等人一同揭牌。圖／三星鄉公所提供
「尊親館」一樓將作為長青食堂、關懷據點，以及社區活動場所。記者林佳彣／攝影
「尊親館」一樓將作為長青食堂、關懷據點，以及社區活動場所。記者林佳彣／攝影

高齡化 長照 重劃區

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