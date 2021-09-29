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縣市競爭力調查 宜蘭文教進步全國之最評列「亮點」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
2021縣市整體競爭力調查中，宜蘭縣在「教育文化」面向的進步幅度居全國之冠，被遠見雜誌評為「亮點」，該指標包括圖書館藏書、借閱、購書、藝文展演及就學等。圖／縣府提供
2021縣市整體競爭力調查中，宜蘭縣在「教育文化」面向的進步幅度居全國之冠，被遠見雜誌評為「亮點」，該指標包括圖書館藏書、借閱、購書、藝文展演及就學等。圖／縣府提供

遠見雜誌公布縣市總體競爭力調查，宜蘭在9大面向評比中穩定進步，其中「社會福利」及「公安消防」項目名列全國第3，「教育文化」更一舉進步7個名次，幅度是全國之冠；「地方財政」進步9名。縣長林姿妙今天期許團隊相互砥礪，針對部分表現停滯項目持續改正，同時精益求精及維持服務品質，照顧縣民各方面所需。

「2021縣市整體競爭力調查」取材政府各部門數據，從「經濟就業、教育文化、環保、治安、公安消防、醫療衛生、生活品質、財政及社會福利」等9大面向、共76個細部指標進行分析評比。宜蘭縣在9大面向中，有6項比前一年提升進步，1項持平、2項下滑，整體而言是穩定進步。

其中在「社會福利」及「公安消防」面向，名列全國第3，較前一年分別上升2個及4個名次；「教育文化」面向一舉從13名晉升到第6名，進步7個名次，幅度是全國之冠；「地方財政」也表現亮眼，從第16名晉升到第7名。

尤其，宜蘭在「教育文化」面向的進步，幅度居全國之冠，被遠見雜誌評為「亮點」，該項指標包括圖書館藏書、借閱、購書、藝文活動展演、就學、特教師生本、幼兒園師生比、社區發展、文創營收、文資個數等細指標，這次除了宜蘭外，花蓮也在這項目中進步7個名次，兩縣同列進步幅度最大的縣市。

此外，向來給人窘困印象的宜蘭「地方財政」，林姿妙堅持財務正常、固定還款、不增加借貸等政策，不僅在實質上減債並脫離預警，更藉由開源績效讓財務結構正常化，這些努力也反映在調查中。

林姿妙今天表示，競爭力調查的結果是鼓勵也是鞭策，壞的，縣府引以為鑑持續改正；好的，縣府團隊應相互砥礪，精益求精，攸關縣民的生活絕對不只有9大面向，只要與縣民有關的，縣府都會全力打拚，讓宜蘭更好。

2021縣市整體競爭力調查中，宜蘭縣在「教育文化」面向的進步幅度居全國之冠，被遠見雜誌評為「亮點」，該指標包括圖書館藏書、借閱、購書、藝文展演及就學等。圖／縣府提供
2021縣市整體競爭力調查中，宜蘭縣在「教育文化」面向的進步幅度居全國之冠，被遠見雜誌評為「亮點」，該指標包括圖書館藏書、借閱、購書、藝文展演及就學等。圖／縣府提供

宜蘭 公安 林姿妙

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