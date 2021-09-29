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宜蘭68天零確診 景區停車位管制上限提升至8成

中央社 / 宜蘭29日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，宜蘭縣連續68天沒有新增病例，縣府今天宣布，景區停車位總量管制上限提升至80%，水域遊憩活動部分，每名教練可指導人數也予以提高。

縣府今天表示，宜蘭縣轄景區除礁溪溫泉公園及頭城濱海森林公園因為施工，仍然維持休園不開放，其他景區均已降載開放，縣府昨天起依人潮及停車位總量管制，從原先的50%上限，提升至80%，而縣內風景區、公共場所等仍維持禁止烤肉。

至於水域遊憩活動部分，每名教練可帶客指導人數管制上限也予以提高，其中獨木舟、立式划槳、浮潛由5人提升到8人，水肺潛水活動則從4人提升到6人。

文化局所屬場館部分，宜蘭演藝廳即日起取消梅花座，進場人數符合場所容留人數，以實際座位數約600人入座；中興文創園區提升入園人數上限為500人，其餘所屬藝文場館恢復正常容留人數。

縣府表示，休閒娛樂場所包含電子遊戲場、MTV、自助式KTV、電話亭KTV、桌遊、麻將休閒館，規劃10月5日起有條件開放，但仍須採實聯制、量體溫、人流控管等防疫措施，且不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天。

縣長林姿妙表示，疫情雖逐漸趨緩，宜蘭縣第1劑疫苗接種率超過50%、劑次人口涵蓋率超過60%，但即使打過2劑疫苗，若沒有做好防護，還是有感染的可能，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，仍是最重要防疫作法，才能讓大家更安全、更安心。

宜蘭 疫苗 疫情

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