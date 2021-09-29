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指基捷北北基有共識 林右昌：路線優化不一定再四長會議

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
指基捷已有共識，林右昌：路線優化微調不一定再4長會議。記者游明煌／攝影
指基捷已有共識，林右昌：路線優化微調不一定再4長會議。記者游明煌／攝影

針對基隆捷運進度，基隆市長林右昌今天表示，就他了解，目前交通部在討論的是細節的部分，包括路線的微幅調整、優化，運量系統的提升。是不是要再開四長會議，他尊重對於交通部的決定，可以開，也不一定要開，可透過和不同縣市的溝通，交通部再做一個政策上的決定，基本上都會符合大家的期待。

基隆輕軌去年10月經北北基及交通部共同舉行四長會議，決議升級為中運量捷運，但過了近1年不見動靜，日前還引發台北市長柯文哲和基隆市長林右昌隔空交火。交通部長王國材前天允諾1個月內確定路線。

林右昌說，基隆捷運規畫單位是交通部，很努力溝通協調北北基三個城市，對交通建設的想法。目前大家非常有共識，不管是台北市這一端要採取地下化車站和路線，或者新北市汐東段的規畫，或基隆市這邊整個的需求，在上一次的四長會議都有達成共識。

林右昌表示，目前交通部在討論的是細節的部分，包括路線的微幅調整、優化，運量系統的提升，及汐東線和基隆捷運銜接介面的問題，還有機場設置的地點廠址，及後續經營管理維運的課題。

林右昌指出，過去基隆捷運延宕20多年，在他任內可以大幅往前推進，是可喜可事情，也是基隆市民所期待。

林右昌說，上次四長會議基本上共識都有了，各城市提出的問題交通部也都非常的重視，是不是要再開四長會議，他尊重對於交通部的決定，也可以開，也不一定要開，可透過和不同縣市的溝通，交通部再做一個政策上的決定，基本上都會符合大家的期待。

有基隆人擔心基隆捷運會不會無族而終？林右昌回應，目前規畫基隆輕軌成為基隆捷運，已從輕運量提升為中運量系統，和當初的規畫不可同日而語，工程時間會比較長，工程難度和經費也都會增加，並沒有延宕的問題，而是規格完全不同。在基隆端經過的區域，思考的也和以前不同。

林右昌強調，現在的規畫方向及採取的形式，都是對基隆、台北、新北來說，整體的區域發展最有利的選項，大家一起來努力，一定可以符合大家的期待，發揮最大的效益。

林右昌說，目前的基隆捷運規畫和以前完全不同，以前是基隆自己在談，規畫自己在做，規畫規畫永遠都在規畫，現在不同了，中央編列經費，還有跨縣市的共識，這幾年大幅進展，現在推動基隆捷運是有史以來最好的時刻。

基隆輕軌 捷運 林右昌

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