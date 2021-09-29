花蓮農產品手工皂遭盜用商品照 業者呼籲勿受騙

花蓮一家使用在地農產品製作手工皂專賣店，近日遭盜用商品照，在網路以「蓮花阿公手工皂」為名開團，還放上業者與花蓮縣長徐榛蔚合照，業者今天向警方報案，呼籲民眾勿受騙。

業者劉瑞祺經營伴手禮產業，長年與在地農會合作，研發季節性糕餅，去年起拓展手工皂領域成立「印象花蓮」，成功將瑞穗鄉文旦柚、壽豐鄉山苦瓜等20多種農產品加工成手工皂。

劉瑞祺說，今年初正式營運後以店面及官網販售為主，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，手工皂業績不錯，今年也提高收購賣相不好的文旦柚格外品數量，加工製作成清潔用品。

不過事業才剛起步，就碰上不肖業者盜用照片、名稱，劉瑞祺說，每項產品經過多次測試才研發成功，詐騙網頁寫上醫療、保健、美容、養生等誇大療效，還可直接下訂單，憂心民眾受騙，對產品產生質疑，昨天發現後立即在官網澄清、今天到警局做筆錄。

劉瑞祺說，他最在意的還有與縣長的合照被盜用成商品照，介紹中還寫到所有手工皂都是阿公、阿嬤製作，他無奈說：「我當阿公就算了，如果影射縣長是阿嬤，真的就要告到底了」。

劉瑞祺提醒消費者，所有商品僅在官網、專賣店販售，民眾若有發現其他網頁連結出現同類商品，務必查明來源，避免受騙。