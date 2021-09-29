快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮農產品手工皂遭盜用商品照 業者呼籲勿受騙

中央社 / 花蓮縣29日電

花蓮一家使用在地農產品製作手工皂專賣店，近日遭盜用商品照，在網路以「蓮花阿公手工皂」為名開團，還放上業者與花蓮縣長徐榛蔚合照，業者今天向警方報案，呼籲民眾勿受騙。

業者劉瑞祺經營伴手禮產業，長年與在地農會合作，研發季節性糕餅，去年起拓展手工皂領域成立「印象花蓮」，成功將瑞穗鄉文旦柚、壽豐鄉山苦瓜等20多種農產品加工成手工皂。

劉瑞祺說，今年初正式營運後以店面及官網販售為主，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，手工皂業績不錯，今年也提高收購賣相不好的文旦柚格外品數量，加工製作成清潔用品。

不過事業才剛起步，就碰上不肖業者盜用照片、名稱，劉瑞祺說，每項產品經過多次測試才研發成功，詐騙網頁寫上醫療、保健、美容、養生等誇大療效，還可直接下訂單，憂心民眾受騙，對產品產生質疑，昨天發現後立即在官網澄清、今天到警局做筆錄。

劉瑞祺說，他最在意的還有與縣長的合照被盜用成商品照，介紹中還寫到所有手工皂都是阿公、阿嬤製作，他無奈說：「我當阿公就算了，如果影射縣長是阿嬤，真的就要告到底了」。

劉瑞祺提醒消費者，所有商品僅在官網、專賣店販售，民眾若有發現其他網頁連結出現同類商品，務必查明來源，避免受騙。

阿嬤 文旦 徐榛蔚

延伸閱讀

花蓮頻地震校舍受損 台積電慈善基金會義助修繕

花蓮慈濟皮膚科醫師視訊診療 舒緩澎湖居民皮膚紅腫癢

台北確診男中秋返花蓮老家過節 匡列3人隔離

花蓮／難得美食刀削麵 厚薄適中勁道好

相關新聞

大型重機明上蘇花改 至少500車友到場慶祝

交通部公路總局9月30日中午12點起，開放251c.c.以上大型重機上蘇花改，試辦為期6個月，不少騎士相當期待。台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體號召全國各縣市車友，明天前來響應、慶祝，屆時開放將陸續騎上蘇花改。

影／疫情延期結果…基隆聯合婚禮50對新人 8人「有」了

基隆市民聯合婚禮原訂6月舉辦，因為疫情的關係延期，今天在市府花了千餘萬元整修完成的歷史建物舊漁會大樓舉辦，現場不僅古色古...

花蓮富里校舍連9震受損 台積電基金會神速助修復

花蓮縣富里鄉上月6日一晚連震9次，最大規模5.4地震，造成永安國宅、富里國中、國小等房舍毀損，縣議員黃玲蘭居中引介台積電...

疫情趨緩 宜蘭風景區放寬停車總量管制到80%

全國新冠疫情趨緩，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，縣轄風景區自即日起，針對人潮及停車位總量管制放寬提升到80%；水域遊憩活動方面...

縣市競爭力調查 宜蘭文教進步全國之最評列「亮點」

遠見雜誌公布縣市總體競爭力調查，宜蘭在9大面向評比中穩定進步，其中「社會福利」及「公安消防」項目名列全國第3，「教育文化...

指基捷北北基有共識 林右昌：路線優化不一定再四長會議

針對基隆捷運進度，基隆市長林右昌今天表示，就他了解，目前交通部在討論的是細節的部分，包括路線的微幅調整、優化，運量系統的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。