台東愛心車隊今成軍 服務65歲以上長者及身障朋友

台東縣政府結合台灣大車隊今天成立「愛心車隊」，10月1日起21輛計程車將提供65歲以上長者及身障朋友更優惠的載送服務。預計全縣有3萬2千餘人受惠。

縣長饒慶鈴說，65歲以上長者及身障朋友只要持台東卡、敬老卡及博愛卡，就能搭乘愛心車隊專屬車輛，往返市區就醫、就學、就業及就養，非常便利。

台灣大車隊協理陳治平說，包括台東在內，目前全台有3個縣市推動這樣服務，未來，隨使用狀況，增加服務車輛，長者和身障朋友無論是從公車站或是醫療院所，都能叫車搭乘。

縣府社會處表示，電子票證卡每人每月1500點，相當於1500元，搭乘愛心車隊車資100元以下補助36點，超過100元補助72點，目前全縣已核發32488張電子票證卡。