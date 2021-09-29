噶瑪蘭族嚴玉英復振香蕉絲工藝 獲「人間國寶」殊榮

花蓮縣豐濱鄉新社村是濱海小村落，也是全台噶瑪蘭族文化工藝重要保存基地，83歲族人嚴玉英一頭皓髮，長年戴上老花眼鏡，彎腰編織香蕉絲，她復振傳統工藝的努力得到文化部肯定，獲授證「人間國寶」。受獎同時，她心繫噶瑪蘭族復名問題，盼政府迅速修法，讓噶瑪蘭族得以認祖歸宗，恢復原民身分。

嚴玉英先夫偕萬來為噶瑪蘭族正名之父，夫妻倆30多年前到宜蘭縣五結鄉加禮宛社尋訪噶瑪蘭族祖居地時，才得知族中有香蕉絲工藝，且是得高望重者才能穿著。她當下聽了十分震憾，因為在新社部落這項技藝已經失傳。

回到新社部落，夫妻倆全力奔走，鼓勵老藝師朱阿比、潘烏吉、潘阿玉等人，拼湊歷史碎片恢復族人技藝，並成立新社香蕉絲工坊，她以62歲之齡，從頭學習香蕉絲技藝，至今不輟，在耆老陸續凋零後，她以慈祥和堅毅，一肩扛起工坊，帶領年輕族人編織，更到新社國小教導學童，讓祖宗智慧向下扎根。

文化部文化資產局25日在台中辦理「110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者」授證典禮，文化部長李永得頒授認定證書給14位保存者「人間國寶」，嚴玉英是花蓮唯一一人。

她在授證典禮上，除了與族人分享榮耀，更心繫噶瑪蘭族復名的問題。

她說，噶瑪香蕉絲發源地的宜蘭，許多噶瑪蘭族親都還未取得原住民族身分，影響權益甚大，像是當年告知她香蕉絲布訊息的偕高阿梅伯母的子孫，她的侄孫嚴正明一家人，都還住在加禮宛社，也和其他族人一樣還未有原住民身分。份。自2002 年噶瑪蘭族復名為第11族原住民族至今已近20年,深盼政府應對不適合的法令予以迅速修改,以符合族人認祖歸宗還我原住民身份的基本人權。

政府60多年前辦理平地原住民登記，有登記和補登記機會，但部分噶瑪蘭族人因未接到通知或害怕社會歧視等因素，沒辦理登記，在噶瑪蘭族復名後，受限「原住民身分認定標準」，無法認祖歸宗。嚴玉英希望透過修法改變，不再出現明明一家人，部分有原住民身分，部分沒有的「一族二制」奇特且違反人權的現象。